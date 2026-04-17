Taliansko čelí rastúcemu tlaku na prehodnotenie svojej energetickej stratégie. Fatih Birol, šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA), v rozhovore pre denník La Stampa zdôraznil, že návrat k jadrovej energii je pre krajinu kľúčový z hľadiska bezpečnosti aj stability ekonomiky.
Energetická závislosť a hľadanie stability
Hoci sa Taliansko v minulosti jadra vzdalo, realita roku 2026 ukazuje zraniteľnosť tohto rozhodnutia. Krajina je momentálne silne závislá od importu, pričom paradoxne nakupuje elektrinu od susedov, ako je Francúzsko, ktorí ju vyrábajú práve v atómových elektrárňach. „Ak by som bol na mieste talianskej vlády, toto rozhodnutie by som prehodnotil,“ uviedol Fatih Birol pre agentúru Reuters.
Hlavné argumenty pre oživenie jadrového programu v Taliansku zahŕňajú:
- Stabilita siete: Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú dôležité, no krajina potrebuje takzvaný „base load“ – zdroj schopný stabilnej a nepretržitej výroby bez ohľadu na počasie.
- Energetická bezpečnosť: Zníženie závislosti od zahraničných dodávateľov v čase globálnych konfliktov.
- Ekonomický prínos: Stabilizácia cien elektriny pre priemysel, ktorý v súčasnosti čelí vysokým nákladom.
- Príprava legislatívy: Súčasná vláda už začala pracovať na právnom rámci, ktorý by mohol zrušiť doterajší zákaz.
Referendá ako historická brzda
Talianska cesta k jadru je však lemovaná politickými prekážkami. Občania tento zdroj energie odmietli v dvoch kľúčových referendách – prvýkrát v roku 1987 po černobyľskej havárii a druhýkrát v roku 2011 po udalostiach vo Fukušime. Napriek tomu IEA upozorňuje, že bez jadra bude pre Rím mimoriadne náročné dosiahnuť klimatické ciele a zároveň udržať konkurencieschopnosť hospodárstva.
Diskusia o jadre v Taliansku naberá v roku 2026 na obrátkach aj vďaka technologickému pokroku v oblasti malých modulárnych reaktorov (SMR). Práve tie by mohli byť riešením, ktoré by bolo pre verejnosť prijateľnejšie než klasické veľké bloky. Či sa však Taliani odhodlajú na tretí pokus a definitívne prelomia jadrové tabu, zostáva jednou z najdôležitejších otázok európskej energetiky nasledujúcich mesiacov.