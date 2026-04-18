Jar je tu a s ňou aj čas vytiahnuť bicykel z pivnice. Predtým, než vyrazíte na prvú jazdu, venujte pár minút technickému stavu a zopakujte si aktuálne pravidlá. Predídete tak nielen pokutám, ale hlavne nebezpečným situáciám na cestách.
Pravidlá na ceste: Čo musíte vedieť v roku 2026?
Poslanec Ľubomír Vážny (Smer-SD) presadil zmenu, ktorá v politickej diskusii dostala pojem „zákaz rýchlej chôdze“. V skutočnosti zákon od 1. januára 2026 prvýkrát definuje rýchlosť chôdze ako „rýchlosť neprevyšujúcu šesť kilometrov za hodinu“. Pre cyklistov je kľúčová najmä povinnosť, že ak dopravná značka umožňuje cyklistovi použiť cestičku pre chodcov, cyklista nesmie ohroziť ani obmedziť chodcov a je povinný dodržiavať rýchlosť chôdze. V praxi to znamená, že na všetkých zdieľaných priestoroch typu chodec plus cyklista môžete odteraz jazdiť najviac 6 km/h.
Ak dopravná značka umožňuje cyklistovi použiť cestičku pre chodcov, cyklista nesmie ohroziť ani obmedziť chodcov; Foto: TASR/Veronika Mihaliková
Policajný viceprezident Jaroslav Polakovič na tlačovej konferencii upresnil, že za porušenie tejto rýchlosti hrozí pokuta do 50 eur v blokovom konaní a do 100 eur v správnom konaní. Dôležitým faktom je, že tento zákaz sa nevzťahuje na dedikovanú cestičku pre cyklistov, čo zahŕňa aj väčšinu novovybudovaných cyklotrás z Plánu obnovy. Obmedzenie však striktne platí na chodníkoch, kde je povolený vjazd cyklistov, v pešo-cyklistických zónach a na priechodoch pre cyklistov so zmiešaným režimom. Pri jazde na klasickej ceste v uličnej premávke sa bicykel aj naďalej riadi bežnými rýchlostnými pravidlami ako motorové vozidlá.
Ako je to s prilbou a toleranciou na alkohol?
Zvyšné zákonné body prijaté v roku 2022 ostávajú v platnosti bez zmeny. Ochranná prilba je povinná pre dieťa do 15 rokov vždy, zatiaľ čo pre dospelého jazdca len mimo obce. Čo sa týka alkoholu, ten je pre cyklistu tolerovaný do 0,5 promile, ale výhradne len v zastavanom území obce alebo na cestičke pre cyklistov. Pri jazde mimo obce naďalej platí nulová tolerancia alkoholu. BECEP aj po zavedení novely dôrazne odporúča používať prilbu pri každej jazde, bez ohľadu na to, či vám to zákon ukladá ako povinnosť.
Povinná výbava: Máte všetko?
Podľa vyhlášky Ministerstva dopravy SR č. 134/2018 Z. z. musí každý bicykel na ceste spĺňať tieto parametre:
- Brzdy: Dve od seba nezávislé a účinné brzdy.
- Odrazky: Vzadu červená, vpredu biela; ďalšie odrazky (napr. na pedáloch a kolesách) sú súčasťou odporúčanej alebo povinnej výbavy podľa typu bicykla.
- Svetlá (za zníženej viditeľnosti): Vpredu biele svetlo, vzadu jasné červené svetlo.
- Riadidlá: Konce musia byť uzavreté (napríklad zátkami), aby sa predišlo zraneniam pri páde.
Rýchly servisný checklist po zime
Ochranná prilba je povinná pre dieťa do 15 rokov vždy, zatiaľ čo pre dospelého jazdca len mimo obce; Foto: Soloviova Liudmyla/Shutterstock.com
Pred prvým výjazdom si bicykel skontrolujte v piatich krokoch:
- Pneumatiky: Nahustite ich na správny tlak (uvedený na boku plášťa) a skontrolujte, či guma nie je popraskaná.
- Reťaz a pohon: Vyčistite starú mastnotu a naneste čerstvý olej na reťaz.
- Brzdy: Stlačte páčky – nesmú sa dotýkať riadidiel. Skontrolujte, či nie sú gumičky zodraté.
- Skrutky: Skúste, či sa nehýbe sedadlo, riadidlá alebo kolesá.
- E-bike: Ak máte elektrobicykel, plne nabite batériu a aktualizujte softvér, ak to výrobca vyžaduje.
Kam vyraziť? Nové cyklotrasy a najlepšie mapy v mobile
Plán obnovy a odolnosti mal do roku 2026 priniesť približne 162 km nových alebo zrekonštruovaných cyklotrás za zhruba 85 miliónov eur, rozdelených do troch výziev. Tretia cyklovýzva z roku 2024 podporila 22 projektov za 14,6 milióna eur a má priniesť 34,5 kilometra trás, pričom väčšina z nich mala byť dokončená do konca marca 2026.
Z čerstvých prírastkov v apríli 2026 Senica dokončila dva nové úseky v celkovej dĺžke približne 8 kilometrov (investícia 3,11 milióna eur), vrátane moderného Bike & Ride parkoviska pri železničnej stanici. V Bratislave pribudla viac ako 4-kilometrová súvislá cyklotrasa popri novej petržalskej električke (Jantárova cesta) a ďalšie dôležité úseky v Ružinove, Karlovej Vsi aj v Podunajských Biskupiciach.
Senica dokončila dva nové úseky cyklotrás v celkovej dĺžke približne 8 kilometrov; Foto: TASR/Martin Medňanský
V Trnavskom kraji sa počas zimy úspešne dokončili trasy v Senici, Hlohovci, Dolných Lovčiciach a Leopoldove. V Piešťanoch sa realizácia kľúčového úseku pod Párovcami mierne posúva na koniec mája 2026. Výstavba a práce na ďalších úsekoch plynule pokračujú v mestách Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Brezno, Ružomberok, Košice a Čadca.
Pri plánovaní výletu odporúčame tieto overené nástroje:
- Cykloportál – oficiálna databáza trás.
- Mapa Cyklokoalície – zameraná na mestskú cyklistiku a bezpečnosť.
- Freemap Slovakia – detailné turistické a cyklistické podklady.
- Mobilné aplikácie: Pre záznam trasy a navigáciu sú najlepšie Strava, Komoot alebo Mapy.cz.
Tip na záver: Na prvý výjazd si vyberte kratšiu, známu trasu, aby ste si preverili techniku aj svoju kondíciu po zime.