Nemecké nebo zostáva ochromené. Už piaty deň v rade pokračuje masívny štrajk v leteckej spoločnosti Lufthansa, ktorý spôsobil zrušenie stoviek letov a uväznil tisíce cestujúcich na letiskách.
Napätie medzi vedením firmy a odbormi eskaluje, pričom riešenie sporu o mzdové podmienky je nateraz v nedohľadne.
Frankfurt a Mníchov pod tlakom
Najhoršia situácia vládne na dvoch najväčších nemeckých letiskách. Prevádzkovateľ letiska Frankfurt nad Mohanom (FRA), spoločnosť Fraport, potvrdil, že v piatok museli zrušiť takmer polovicu všetkých plánovaných operácií – približne 650 z 1 337 letov. Podobne kritický stav hlási aj Mníchov, kde zostalo na zemi viac ako 400 lietadiel. Štrajk, ktorý organizuje odborový zväz pilotov Vereinigung Cockpit (VC), ochromil nielen osobnú dopravu, ale aj nákladnú divíziu Lufthansa Cargo.
Kľúčové dopady prebiehajúceho štrajku v apríli 2026:
- Rozsah obmedzení: Zasiahnutá je hlavná flotila Lufthansa, regionálna dcéra Lufthansa CityLine aj nákladná doprava.
- Ekonomické straty: Kombinácia výpadkov tržieb a rastúcich cien leteckého paliva núti vedenie k drastickým úsporám.
- Predčasné ukončenie CityLine: Kvôli vysokým nákladom a zastaranej flotile pozastaví dcérska firma prevádzku už túto sobotu.
- Neistota zamestnancov: Odbory VC varujú, že reštriktívne opatrenia môžu ohroziť postavenie Nemecka ako globálneho leteckého uzla.
Vedenie Lufthansy kritizujú piloti aj odbory
Vedenie Lufthansy sa ocitlo pod dvojitým tlakom. Na jednej strane čelí neústupným požiadavkám pilotov a palubného personálu, na druhej strane bojuje s geopolitickou nestabilitou, ktorá predražuje prevádzku. Ohlásené znižovanie nákladov má byť odpoveďou na finančné škody spôsobené opakovanými štrajkami. Odbory však argumentujú, že vedenie zneužíva situáciu na urýchlenie reštrukturalizácie na úkor práv pracovníkov.
Piaty deň protestov v roku 2026 ukazuje hlbokú priepasť v nemeckom leteckom priemysle. Pre cestujúcich to znamená nielen okamžité komplikácie v doprave, ale aj dlhodobú hrozbu zníženia ponuky regionálnych spojov. Ak sa spor nepodarí vyriešiť v najbližších hodinách, dopady na ekosystém európskeho cestovného ruchu môžu byť počas nadchádzajúcej letnej sezóny trvalé.