Nová politická éra v Maďarsku začína gestom smerom k opozícii. Líder víťaznej strany Tisza a kandidát na premiéra Péter Magyar oznámil, že napriek rekordne silnému mandátu vládnej väčšiny získa opozícia v Národnom zhromaždení viac podpredsedníckych postov než v minulosti.
Zmena v prerozdelení moci v parlamente
Po piatkovom prípravnom rokovaní ustanovujúcej schôdze Péter Magyar potvrdil, že parlamentné štruktúry prejdú transformáciou. Kým v predchádzajúcom období blok Fidesz–KDNP dominoval štyrmi zo šiestich podpredsedníckych kresiel, v novom zložení bude priestor pre opozičné sily širší. Svoje zastúpenie vo vedení zákonodarného zboru si budú môcť nominovať strany Fidesz, KDNP aj Mi Hazánk (Hnutie naša vlasť).
Kľúčové body z prípravného rokovania v apríli 2026:
- Viac postov pre opozíciu: Strana Tisza sa rozhodla nenasledovať model predchádzajúcich vlád a ponúka opozícii férovejšie zastúpenie vo vedení.
- Rozdelenie bloku: Fidesz a KDNP, ktoré dlhé roky vystupovali ako monolit, budú mať teraz možnosť nominovať podpredsedov samostatne.
- Účastníci rokovania: Na príprave sa podieľali delegácie pod vedením Pétera Magyara (Tisza), Gergelyho Gulyása (Fidesz) a Lászlóa Toroczkaia (Mi Hazánk).
- Termín ustanovenia: Nový maďarský parlament musí byť vytvorený najneskôr do 12. mája 2026.
Procedurálne otázky a smerovanie vlády Tisza
Okrem personálnych nominácií boli témami stretnutia aj technické detaily fungovania parlamentu, vrátane zasadacieho poriadku a vytvorenia systému parlamentných výborov. Magyar, ktorý svoju tlačovú konferenciu vysielal naživo na YouTube, tak signalizuje snahu o vyššiu transparentnosť a odklon od politického štýlu Viktora Orbána. Napriek tomu, že strana Tisza disponuje najväčšou väčšinou za posledné cykly, deklaruje ochotu k politickému dialógu.
Ustanovujúce zasadnutie zvoláva prezident republiky do 30 dní od volieb. Maďarsko tak v najbližších týždňoch čaká oficiálne odovzdanie moci, ktoré po dlhých rokoch mení politickú mapu krajiny. Sledovanie budúcich krokov Pétera Magyara bude kľúčové pre pochopenie toho, či sa ohlásená demokratizácia parlamentných procesov premietne aj do praktického výkonu vládnej moci v nadchádzajúcom štvorročnom období.