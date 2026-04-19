Zatiaľ čo v Bojniciach alebo na Bratislavskom hrade je v apríli plno turistov, iné svetové unikáty na Slovensku zostávajú takmer prázdne. Domácich turistov očarí napríklad rímsky tábor pri Dunaji, drevený kostol postavený bez jediného klinca, jaskyňa s unikátnou výzdobou, stará židovská štvrť či divoký prales. Ak k nim zájdete mimo hlavnej sezóny, zažijete skutočný pokoj.

1. Rímsky tábor v Iži: Kúsok histórie na brehu Dunaja

Rímsky tábor v Iži bol súčasťou rímskeho obranného systému na Dunaji; Foto: TASR/Ladislav Vallach

Kastel Kelemantia pri obci Iža, približne 7 kilometrov východne od Komárna, bol súčasťou rímskeho obranného systému na Dunaji.

  • Čo uvidíte: Pozostatky rímskej pevnosti Kelemantia.
  • Prečo tam ísť: Je to jedna z mála rímskych pamiatok na našej strane Dunaja.
  • Vstupné: Areál je voľne prístupný a zadarmo počas celého roka.

Pevnosť je od roku 2021 súčasťou UNESCO lokality Danube Limes.

2. Drevený kostol v Hronseku: Postavený bez kovu

Drevený kostol v Hronseku postavili bez jediného kovového klinca; Foto: TASR/Ján Krošlák

Evanjelický artikulárny kostol v Hronseku patrí medzi Drevené kostoly slovenskej časti Karpatského oblúka, zapísané do UNESCO v roku 2008.

  • Zaujímavosť: Pri stavbe sa nesmeli použiť žiadne kovové klince.
  • Kapacita: Dnu sa zmestí až 1100 ľudí, hoci zvonku vyzerá menší.
  • Dôležité: V apríli si prehliadku radšej dohodnite vopred.

Patrí medzi vzácne drevené kostoly Karpát. Viac informácií nájdete na webstránke obce a v sekcii pre turistov.

3. Ochtinská aragonitová jaskyňa: Svetová rarita

Namiesto kvapľov nájdete v Ochtinskej aragonitovej jaskyni biele ihličky a trsy aragonitu; Foto: TASR/Michal Svítok

Ochtinská aragonitová jaskyňa patrí medzi mimoriadne vzácne jaskyne. V zozname UNESCO figuruje od roku 1995.

  • Unikát: Namiesto kvapľov uvidíte biele ihličky a trsy aragonitu (vyzerajú ako koraly).
  • Svetový význam: Podobných jaskýň je na celom svete prístupných len pár.
  • Sezóna: Otvára sa práve v apríli.

Jaskyňa je súčasťou lokality Jaskyne Slovenského krasu. Časy vstupov si overte na ssj.sk.

4. Židovská štvrť v Bardejove: Skrytý poklad

Židovské suburbium v Bardejove sa nachádza len pár minút chôdze od námestia; Foto: TASR/Maroš Černý

Mesto Bardejov je zapísané v UNESCO od roku 2000. Súčasťou lokality je aj židovské suburbium mimo hlavného námestia.

  • Lokalita: Nachádza sa len pár minút chôdze od známeho historického námestia.
  • Čo tam je: Stará synagóga, židovská škola a rituálne kúpele (mikve).

Viac o tejto pamiatke sa dozviete na stránke UNESCO alebo na portáli visitbardejov.sk.

5. Prales Stužica: Divoká príroda na východe

V pralese Stužica rastú niektoré buky viac ako 200 rokov; Foto: TASR/Tomáš Doboš

Ide o jednu z najzachovalejších oblastí pôvodných bukových lesov na Slovensku. Podľa Správy NP Poloniny tu rastú storočné až viac ako 200-ročné stromy.

  • O čo ide: Jeden z najstarších a najzachovalejších lesov v Európe.
  • Vek stromov: Niektoré buky tu rastú viac ako 200 rokov.
  • Pravidlá: Pohyb je povolený len po značených turistických chodníkoch.

Je súčasťou medzinárodného zápisu Bukové pralesy Karpát.

Prečo vyraziť práve v apríli?

Mimo hlavnej sezóny ponúkajú tieto miesta pokojnejší zážitok bez veľkých davov. Apríl je obdobím, keď sa príroda prebúdza a turistická sezóna sa ešte len rozbieha. Pre návštevníkov to znamená viac priestoru, menej čakania a autentickejší kontakt s lokalitou.

Zápis v UNESCO priznáva týmto miestam výnimočný význam, no ich nižšia návštevnosť môže byť pre cestovateľov výhodou. Sú dostupné v rámci jednodňových aj víkendových výletov a ponúkajú kombináciu histórie, architektúry aj prírody.