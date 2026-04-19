Zatiaľ čo v Bojniciach alebo na Bratislavskom hrade je v apríli plno turistov, iné svetové unikáty na Slovensku zostávajú takmer prázdne. Domácich turistov očarí napríklad rímsky tábor pri Dunaji, drevený kostol postavený bez jediného klinca, jaskyňa s unikátnou výzdobou, stará židovská štvrť či divoký prales. Ak k nim zájdete mimo hlavnej sezóny, zažijete skutočný pokoj.
1. Rímsky tábor v Iži: Kúsok histórie na brehu Dunaja
Rímsky tábor v Iži bol súčasťou rímskeho obranného systému na Dunaji; Foto: TASR/Ladislav Vallach
Kastel Kelemantia pri obci Iža, približne 7 kilometrov východne od Komárna, bol súčasťou rímskeho obranného systému na Dunaji.
- Čo uvidíte: Pozostatky rímskej pevnosti Kelemantia.
- Prečo tam ísť: Je to jedna z mála rímskych pamiatok na našej strane Dunaja.
- Vstupné: Areál je voľne prístupný a zadarmo počas celého roka.
Pevnosť je od roku 2021 súčasťou UNESCO lokality Danube Limes.
2. Drevený kostol v Hronseku: Postavený bez kovu
Drevený kostol v Hronseku postavili bez jediného kovového klinca; Foto: TASR/Ján Krošlák
Evanjelický artikulárny kostol v Hronseku patrí medzi Drevené kostoly slovenskej časti Karpatského oblúka, zapísané do UNESCO v roku 2008.
- Zaujímavosť: Pri stavbe sa nesmeli použiť žiadne kovové klince.
- Kapacita: Dnu sa zmestí až 1100 ľudí, hoci zvonku vyzerá menší.
- Dôležité: V apríli si prehliadku radšej dohodnite vopred.
Patrí medzi vzácne drevené kostoly Karpát. Viac informácií nájdete na webstránke obce a v sekcii pre turistov.
3. Ochtinská aragonitová jaskyňa: Svetová rarita
Namiesto kvapľov nájdete v Ochtinskej aragonitovej jaskyni biele ihličky a trsy aragonitu; Foto: TASR/Michal Svítok
Ochtinská aragonitová jaskyňa patrí medzi mimoriadne vzácne jaskyne. V zozname UNESCO figuruje od roku 1995.
- Unikát: Namiesto kvapľov uvidíte biele ihličky a trsy aragonitu (vyzerajú ako koraly).
- Svetový význam: Podobných jaskýň je na celom svete prístupných len pár.
- Sezóna: Otvára sa práve v apríli.
Jaskyňa je súčasťou lokality Jaskyne Slovenského krasu. Časy vstupov si overte na ssj.sk.
4. Židovská štvrť v Bardejove: Skrytý poklad
Židovské suburbium v Bardejove sa nachádza len pár minút chôdze od námestia; Foto: TASR/Maroš Černý
Mesto Bardejov je zapísané v UNESCO od roku 2000. Súčasťou lokality je aj židovské suburbium mimo hlavného námestia.
- Lokalita: Nachádza sa len pár minút chôdze od známeho historického námestia.
- Čo tam je: Stará synagóga, židovská škola a rituálne kúpele (mikve).
Viac o tejto pamiatke sa dozviete na stránke UNESCO alebo na portáli visitbardejov.sk.
5. Prales Stužica: Divoká príroda na východe
V pralese Stužica rastú niektoré buky viac ako 200 rokov; Foto: TASR/Tomáš Doboš
Ide o jednu z najzachovalejších oblastí pôvodných bukových lesov na Slovensku. Podľa Správy NP Poloniny tu rastú storočné až viac ako 200-ročné stromy.
- O čo ide: Jeden z najstarších a najzachovalejších lesov v Európe.
- Vek stromov: Niektoré buky tu rastú viac ako 200 rokov.
- Pravidlá: Pohyb je povolený len po značených turistických chodníkoch.
Je súčasťou medzinárodného zápisu Bukové pralesy Karpát.
Prečo vyraziť práve v apríli?
Mimo hlavnej sezóny ponúkajú tieto miesta pokojnejší zážitok bez veľkých davov. Apríl je obdobím, keď sa príroda prebúdza a turistická sezóna sa ešte len rozbieha. Pre návštevníkov to znamená viac priestoru, menej čakania a autentickejší kontakt s lokalitou.
Zápis v UNESCO priznáva týmto miestam výnimočný význam, no ich nižšia návštevnosť môže byť pre cestovateľov výhodou. Sú dostupné v rámci jednodňových aj víkendových výletov a ponúkajú kombináciu histórie, architektúry aj prírody.