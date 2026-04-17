Letecká doprava v Európe čelí vážnej kríze. Vojnový konflikt na Blízkom východe ochromil kľúčové dodávateľské trasy a poškodil energetickú infraštruktúru, čo podľa expertov vyústi do nedostatku kerozínu. Zväz nemeckého leteckého priemyslu (BDL) varuje, že nadchádzajúca letná sezóna môže byť poznačená masívnym rušením letov a rastom cien leteniek.
Závislosť od Blízkeho východu sa vypomstila
Európa je v oblasti leteckého paliva kriticky závislá od importu. Podľa údajov Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) pochádza až 75 % dovozu kerozínu do Európy práve z regiónu Blízkeho východu. „Letná cestovná sezóna je za rohom a ekosystém cestovného ruchu závisí od leteckej dopravy,“ upozornil generálny riaditeľ BDL Joachim Lang. Nedostatok paliva by sa v niektorých častiach kontinentu mohol naplno prejaviť už v priebehu nasledujúcich šiestich týždňov.
Aktuálny stav energetickej infraštruktúry a logistiky v apríli 2026:
- Zničená infraštruktúra: Viac ako 80 energetických objektov na Blízkom východe je poškodených, čo znemožňuje rýchly návrat k pôvodnej produkcii.
- Logistické komplikácie: Alternatívne trasy sú preťažené a dovoz zo Spojených štátov pokrýva len približne 50 % vzniknutého výpadku.
- Časový horizont: IEA odhaduje, že kritický nedostatok paliva zasiahne európske letiská už koncom mája.
- Ekonomické dopady: Očakáva sa citeľné zníženie ponuky letov a tlak na zvyšovanie palivových príplatkov.
Pomalé zotavovanie trhov
Aj v prípade hypotetického rýchleho ukončenia vojenských operácií experti nepredpokladajú okamžitú stabilitu. Energetické trhy reagujú na poškodenie terminálov a rafinérií s oneskorením. Správa agentúry DPA zdôrazňuje, že letecký priemysel sa musí pripraviť na dlhodobo zníženú ponuku pohonných hmôt. Kým sa nepodarí diverzifikovať zdroje alebo obnoviť bezpečnosť v Hormuzskom prielive a priľahlých oblastiach, európske nebo zostane v napätí.
Situácia v roku 2026 pripomína zraniteľnosť globálnych dodávateľských reťazcov. Pre cestujúcich to znamená nielen riziko zrušených dovolenkových spojov, ale aj nutnosť počítať s vyššími nákladmi na dopravu. Letecké spoločnosti teraz stoja pred výzvou, ako efektívne prerozdeliť obmedzené zásoby paliva tak, aby minimalizovali škody na turistickom ruchu, ktorý je pre európsku ekonomiku kľúčový.