Kontroverzný projekt prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Málinec – Látky smeruje pred správny súd. Občianske organizácie Združenie Slatinka, Klima Fokus a Via Iuris podali žalobu na Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR a vládu. Tvrdia, že štát pri schvaľovaní tejto strategickej investície postupoval netransparentne, porušil práva vlastníkov pozemkov a ohrozil strategické zdroje pitnej vody.
Zablokovaný majetok a obmedzenie práv
Hlavným bodom žaloby je vyhlásenie projektu za významnú investíciu, čím sa pre štátnych vodohospodárov aktivovalo predkupné právo na dotknuté pozemky. „Vlastníci majú už dnes na listoch vlastníctva plomby, a sú tak reálne obmedzení na svojich právach,“ uviedli zástupcovia organizácií. Rozhodnutie podľa nich prebehlo bez preukázania skutočného prínosu pre región a v rozpore so zákonom o významných investíciách.
Žalobcovia v podnete na správny súd namietajú predovšetkým tieto skutočnosti:
- Ohrozenie pitnej vody: Projekt môže podľa aktivistov nezvratne poškodiť zdrojovú oblasť pitnej vody pre 63 000 obyvateľov.
- Nepríslušnosť rezortu: O osvedčení pre energetický projekt rozhodovalo MŽP SR, hoci oblasť energetiky spadá pod rezort hospodárstva.
- Absencia odbornosti: Rezort životného prostredia podľa žaloby nedisponuje vedeckými ani odbornými kapacitami na posúdenie energetickej významnosti projektu.
- Netransparentnosť: Proces prebehol bez riadneho odôvodnenia verejného záujmu, ktorý by prevážil nad ochranou prírody a právami občanov.
Klimatické ciele alebo politický zámer?
Kým ministerstvo argumentuje, že PVE Málinec je kľúčová pre plnenie klimatických cieľov SR, environmentalisti to vnímajú inak. Dana Mareková z Klimatickej koalície upozorňuje, že štát v skutočnosti brzdí rozvoj iných obnoviteľných zdrojov energie (OZE). „Deklarovať projekt Málinec za strategicky významný bez odborného podloženia je zavádzajúce,“ uviedla. Žaloba poukazuje aj na porušenie práva na informácie o vode ako integrálnej súčasti práva na vodu.
Envirorezort pre TASR reagoval, že vodohospodárske diela sú pod ich správou. „Vodné dielo Gabčíkovo tiež nie je pod správou ministerstva hospodárstva. Rozumieme, že niektoré aktivity skôr odzrkadľujú snahu o zviditeľnenie sa aj za cenu, že ukazujú svoju neznalosť,“ uviedol. Zároveň si myslí, že je právom každého obracať sa na akékoľvek úrady, a to aj v prípade, že nie je na to žiaden vecný ani odborný dôvod.
Súdny spor o PVE Málinec – Látky bude v roku 2026 dôležitým precedensom pre posudzovanie tzv. významných investícií na Slovensku. Rozhodnutie súdu ukáže, či štát môže pri presadzovaní veľkých infraštruktúrnych projektov obchádzať štandardné povoľovacie procesy a obmedzovať vlastnícke práva bez jasne preukázaného a odborne podloženého verejného záujmu.