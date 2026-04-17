Energetická politika štátu čelí ďalšej vlne kritiky. Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) ostro odsúdila rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý schválil zvýšenie poplatkov za tranzit plynu pre spoločnosť Eustream. Podľa liberálov tento krok nielen poškodí slovenský priemysel a domácnosti, ale je aj v priamom rozpore s legislatívou Európskej únie.
Miliónové dosahy na priemysel a výrobcov tepla
Podľa poslanca Karola Galeka (SaS) sa tarify za prepravu plynu zvyšujú o 10 %, čo nadväzuje na drastický nárast o 152 % z minulého roka. Tieto zmeny pocítia najmä veľkoodberatelia a dodávatelia energií. „V praxi to bude znamenať, že napríklad Duslo Šaľa si priplatí 3,7 milióna eur ročne. Doplatia na to aj dodávatelia tepla, ktorých to bude stáť asi 10,5 milióna eur ročne,“ vyčíslil Galek na piatkovej tlačovej konferencii. Pripomenul, že teplo pre slovenské domácnosti je z 35 % závislé práve od spotreby plynu v systémoch CZT (centrálne zásobovanie teplom).
Kľúčové body kritiky a ekonomické dopady rozhodnutia ÚRSO z 13. apríla 2026:
- Priemyselná záťaž: Strategické podniky ako Duslo Šaľa čelia nárastu nákladov v miliónoch eur, čo znižuje ich konkurencieschopnosť.
- Drahšie teplo: Vyššie tranzitné poplatky sa nevyhnutne premietnu do koncových cien tepla pre občanov v bytových domoch.
- Nečinnosť ministerstva: Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pod vedením Denisy Sakovej sa k cenovému konaniu v stanovenej lehote nevyjadrilo.
- Výhrady ACER: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky upozornila na netransparentné údaje a krížové dotácie.
Podnet na Európsku komisiu
SaS považuje za škandál, že rezort hospodárstva nevyužil svoje právo zasiahnuť do cenového konania a chrániť tak záujmy spotrebiteľov. Keďže domáce opravné prostriedky považujú za vyčerpané, strana sa obracia na Brusel. Karol Galek avizoval podanie podnetu Európskej komisii (EK) so žiadosťou o zrušenie rozhodnutia. Argumentuje predovšetkým narúšaním cezhraničného obchodu a porušovaním európskych pravidiel o transparentnosti energetických taríf.
Nové tarify nadobúdajú účinnosť 1. mája 2026. Ak sa Európskej komisii nepodarí zasiahnuť, slovenská ekonomika bude musieť čeliť ďalšej nákladovej vlne, ktorá môže urýchliť inflačné tlaky v sektore bývania a priemyselnej výroby. Rozhodnutie ÚRSO tak zostáva jedným z najkontroverznejších krokov regulačnej politiky v prebiehajúcom roku.