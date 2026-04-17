Boj proti pandemickej korupcii prináša konkrétne výsledky. Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) ukončil vyšetrovanie rozsiahleho podvodu so štátnymi dotáciami. Prípad, ktorý odhalil sofistikovanú schému zneužívania schémy „Prvá pomoc“, sa teraz presúva pred súd s návrhom na podanie obžaloby na viacero osôb.
Dotácie pre fiktívne firmy
Podľa zistení polície stoja v centre podvodu štyri bývalé zamestnankyne Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku. Tie mali v kritickom období od júna do augusta 2021 cielene obchádzať kontrolné mechanizmy štátu. „Konaním obvinených osôb vznikla škoda presahujúca 571 000 eur,“ uviedlo Prezídium Policajného zboru. Finančné prostriedky, ktoré mali zachraňovať pracovné miesta, končili na účtoch prepojených na fiktívne spoločnosti.
Vyšetrovanie odhalilo vysoko organizovaný spôsob páchania trestnej činnosti, ktorý zahŕňal:
- Zneužitie právomocí: Úradníčky mali po vzájomnej dohode neoprávnene zadávať žiadosti v mene účelovo vytvorených subjektov.
- Využívanie „bielych koní“: Systém čerpal peniaze na takzvané ready-made spoločnosti s nastrčenými alebo neexistujúcimi konateľmi.
- Obchádzanie digitálnej kontroly: Žiadosti neboli podávané cez oficiálny portál slovensko.sk a obsahovali nepravdivé údaje o zamestnancoch, ktorých firmy v skutočnosti nikdy nemali.
- Pranie špinavých peňazí: Po pripísaní na účet boli financie okamžite presúvané na ďalšie bankové účty na Slovensku aj v zahraničí, prípadne vyberané v hotovosti.
Zlyhanie kontrol v čase krízy
Obvinené osoby momentálne čelia stíhaniu pre zločin subvenčného podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva. Polícia upozorňuje, že tento prípad obnažil vážne trhliny v kontrolných mechanizmoch počas núdzového stavu. „Prípad poukazuje na sofistikovaný spôsob zneužívania verejných zdrojov v čase, keď mali slúžiť na ochranu pracovných miest a podporu ekonomiky,“ doplnila polícia v oficiálnom vyhlásení.
Hoci sa skutky stali pred niekoľkými rokmi, ich dohra v roku 2026 vysiela jasný signál všetkým, ktorí sa pokúsili profitovať na krízových situáciách štátu. Úrad boja proti organizovanej kriminalite deklaruje, že v spolupráci s medzinárodnými partnermi bude naďalej monitorovať podozrivé finančné toky, aby sa zabránilo podobnému tunelovaniu verejných rozpočtov v budúcnosti.