Európa stojí na prahu historického demografického zlomu. Podľa najnovšej predpovede Eurostatu sa počet obyvateľov Európskej únie do konca storočia zníži o takmer 12 percent. Úbytok približne 53 miliónov ľudí a výrazné starnutie populácie prinesú bezprecedentné výzvy pre ekonomiku, dôchodkové systémy aj zdravotnú starostlivosť všetkých členských štátov.
Od vrcholu k postupnému poklesu
Hoci sa dlhodobá prognóza javí ako nepriaznivá, demografický pokles nezačne okamžite. Podľa údajov, ktoré zverejnil portál Politico, by mal počet obyvateľov EÚ do roku 2029 ešte mierne rásť a dosiahnuť svoje maximum na úrovni 453 miliónov ľudí. Následne však nastane obrat. Do roku 2100 sa očakáva, že celková populácia Únie klesne pod hranicu 400 miliónov.
Hlavné príčiny a očakávané dôsledky tohto vývoja v Európe sú nasledovné:
- Nízka pôrodnosť: Miera plodnosti je v súčasnosti len 1,3 dieťaťa na ženu, čo je hlboko pod úrovňou potrebnou na prirodzenú reprodukciu obyvateľstva.
- Starnutie populácie: Podiel ľudí vo veku nad 80 rokov by mal stúpnuť viac ako dvojnásobne, zatiaľ čo počet osôb v produktívnom veku bude klesať.
- Kríza vo Francúzsku: V roku 2025 tam po prvýkrát od druhej svetovej vojny počet úmrtí prevýšil počet narodených, čo viedlo prezidenta Emmanuela Macrona k výzve na „demografické zbrojenie“.
- Tlak na systémy: Úbytok pracujúcich v kombinácii s nárastom počtu dôchodcov extrémne zaťaží štátne rozpočty a sociálne služby.
Migrácia ako čiastočné riešenie?
Zatiaľ čo v uplynulých rokoch pomáhala migrácia kompenzovať prirodzený úbytok obyvateľstva, výskum Európskeho parlamentu naznačuje, že tento nástroj nedokáže plne vyvážiť klesajúcu pôrodnosť. Politická nálada v otázke prisťahovalectva sa navyše v roku 2026 výrazne mení. Príkladom je Nemecko, kde kancelár Friedrich Merz navrhol návrat približne 80 % Sýrčanov do ich vlasti v priebehu nasledujúcich troch rokov.
Demografická zmena tak núti európskych lídrov prehodnocovať politiku podpory rodín a reformovať trh práce. Ak sa nepodarí zvrátiť trend odkladania rodičovstva a klesajúcej plodnosti, Európa sa bude musieť naučiť fungovať v realite, kde je starších ľudí viac než kedykoľvek predtým, pričom zdrojov na ich podporu bude kvôli chýbajúcej mladej generácii čoraz menej.