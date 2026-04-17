Kvalita tvorby zákonov na Slovensku dosiahla kritický bod. Poprední odborníci na ústavné, civilné a správne právo sa počas okrúhleho stola v Právnom inštitúte zhodli, že súčasný stav legislatívneho procesu je dlhodobo neudržateľný. Varujú, že systematické obchádzanie pravidiel priamo ohrozuje stabilitu právneho štátu a predvídateľnosť súdnych rozhodnutí.
Hazard s právnym štátom a stabilitou
Hlavným odkazom diskusie, ktorú v stredu 15. apríla v Bratislave sprostredkovala bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, je nevyhnutnosť návratu k profesionalite. „Zákonodarstvo je činnosť, ktorá sa musí diať podľa zákona. Ak štát nerešpektuje vlastné pravidlá pri tvorbe práva, hazarduje s predvídateľnosťou celého právneho prostredia,“ zdôraznil výkonný riaditeľ Právneho inštitútu Martin Krivák. Správu o podujatí sprostredkovala agentúra TASR.
Právni experti identifikovali tri najväčšie neduhy súčasnej tvorby zákonov v Slovenskej republike:
- Zneužívanie poslaneckých iniciatív: Časté predkladanie dôležitých zmien cez poslancov s cieľom vyhnúť sa riadnemu pripomienkovému konaniu a odbornej debate.
- Nízka kvalita doložiek vplyvov: Analýzy dosahov na rozpočet, podnikateľské prostredie či sociálnu situáciu majú často len formálny charakter bez reálnej výpovednej hodnoty.
- Politizácia odborných noriem: Uprednostňovanie krátkodobých politických bodov pred dlhodobou odbornosťou a súladom s judikatúrou Ústavného súdu SR.
Cesta k náprave: Kultivácia prostredia
Účastníci okrúhleho stola apelujú na zákonodarcov, aby sa vrátili k striktnému dodržiavaniu legislatívnych pravidiel. Podľa Martina Kriváka tento odborný panel nie je jednorazovou aktivitou. Právny inštitút plánuje v expertných debatách pokračovať dovtedy, kým nedôjde k reálnej kultivácii legislatívneho prostredia. Cieľom je obnoviť dôveru občanov a právnickej obce v to, že prijímané zákony sú výsledkom poctivého a transparentného procesu.
V roku 2026 sa otázka kvality legislatívy stáva kľúčovou pre celkovú kondíciu demokracie. Ak má Slovensko zostať moderným právnym štátom, nemôže si dovoliť ignorovať odbornú kritiku, ktorá poukazuje na nebezpečné trhliny v základoch tvorby noriem. Len rešpektovanie vlastných pravidiel a judikatúry najvyšších súdnych inštitúcií môže zabezpečiť stabilitu, ktorú krajina pre svoj rozvoj nevyhnutne potrebuje.