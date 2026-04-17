V Česku vo veku 60 rokov zomrel známy filmový a divadelný herec Jan Potměšil.
Bojoval s vážnymi zdravotnými problémami
Umelec, ktorý bol od svojich 23 rokov pripútaný na invalidný vozík, zomrel vo štvrtok (16. 4.) večer v spánku po dlhotrvajúcej chorobe, informovali české novinky.cz Posledné tri roky ho trápili vážne zdravotné problémy.
Informáciu o jeho úmrtí potvrdila pre agentúru ČTK jeho manželka Radka Potměšilová. Podľa jej slov bol herec v posledných chvíľach v kruhu svojej rodiny.
„Honza pred jedenástou zomrel, boli sme s chlapcami s ním. Odišiel v spánku, jeho srdce už nevydržalo. Veľmi ďakujeme všetkým na ARO Motol, bojovali ako levy,“ uviedla Potměšilová.
Jan Potměšil patril k najvýraznejším talentom svojej generácie a do pamäte divákov sa zapísal najmä úlohami mladíkov v kultových snímkach z konca 80. rokov.
Medzi jeho najznámejšie role patria:
- Bony a klid (1987): azda jeho najslávnejšia úloha Martina, naivného mladíka z Mladej Boleslavi, ktorý sa v Prahe zapletie do sveta vekslákov.
- O princezně Jasněnce a létajícím ševci (1987): obľúbená rozprávka, kde stvárnil hlavnú postavu udatného obuvníka Jíru.
- Proč? (1987): dráma o futbalových chuligánoch, kde si zahral jednu z kľúčových postáv.
Známy bol aj z televíznych seriálov ako Třetí patro, Dlouhá míle alebo Žena za pultem (kde hral ako dieťa). V neskoršom veku sa okrem herectva venoval aj moderovaniu charitatívnych Adventných koncertov Českej televízie.