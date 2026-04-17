Americký prezident Donald Trump označil súčasný vojenský konflikt s Iránom za „malé odbočenie“ vo svojom druhom funkčnom období. Na podujatí v Las Vegas obhajoval vojenskú intervenciu ako nevyhnutný krok na zabránenie katastrofe, a to aj napriek klesajúcej podpore verejnosti a prudkému nárastu cien pohonných hmôt v Spojených štátoch.
Ekonomické úspechy v tieni iránskej vojny
Prezident Donald Trump sa počas štvrtkového prejavu sústredil predovšetkým na vyzdvihovanie svojich hospodárskych opatrení. Konflikt na Blízkom východe, ktorý výrazne ovplyvňuje globálnu stabilitu v roku 2026, spomenul len okrajovo. „Počas môjho prvého funkčného obdobia sme mali najlepšiu ekonomiku v dejinách našej krajiny. A teraz nám to ide... a napriek nášmu malému odbočeniu do krásnej krajiny Iránu, nádherné miesto,“ povedal davu svojich stúpencov podľa agentúry AFP. Svoj krok obhajoval slovami, že bez zásahu by sa mohli stať „veľmi zlé veci“.
Aktuálna nálada v USA však podľa najnovších prieskumov verejnej mienky nekorešponduje s prezidentovým optimizmom:
- Prieskum Ipsos: Až 51 % respondentov sa domnieva, že vojna v Iráne nestojí za vynaložené náklady.
- Zodpovednosť za ceny palív: Podľa Univerzity Quinnipiac pripisuje 65 % voličov zodpovednosť za drahý benzín práve Trumpovi.
- Dôsledok blokády: Nárast cien vyvolalo najmä uzavretie strategického Hormuzského prielivu od začiatku konfliktu.
- Nízka podpora: Len 36 % voličov schvaľuje prezidentov celkový postup v iránskej kríze, zatiaľ čo 58 % s ním nesúhlasí.
Politické riziko v druhom volebnom období
Hoci sa Trump snaží udržať pozornosť na domácej ekonomike, „iránske odbočenie“ sa stáva dominantnou témou americkej politiky. Podľa agentúry TASR je pre biely dom čoraz ťažšie obhájiť vojenské operácie v čase, keď bežní Američania pociťujú dopady konfliktu priamo na čerpacích staniciach. Uzavretie kľúčových námorných trás v regióne totiž ochromilo svetový obchod s ropou a zmenilo energetickú mapu sveta.
Donald Trump napriek tomu zostáva neoblomný a verí, že jeho ekonomický program preváži nad kritikou zahraničnej politiky. Nasledujúce mesiace ukážu, či sa prezidentovi podarí udržať priazeň voličov v situácii, keď väčšina krajiny vníma vojnu v Iráne ako príliš nákladnú a riskantnú hru s neistým koncom.