Deti by mali aspoň jeden deň za mesiac úplne vypnúť svoje zariadenia a stráviť ho bez internetu. Uviedol to vo štvrtok francúzsky prezident Emmanuel Macron počas stretnutia so študentmi v meste Villers-Cotterets. Ako informuje agentúra DPA, hlava štátu varuje pred zničujúcim vplyvom sociálnych sietí a digitálnych technológií na mládež.
Krádež pozornosti a epidémia osamelosti
Emmanuel Macron študentom navrhol, aby voľný deň bez pripojenia na internet využili na iné, zmysluplnejšie aktivity:
- čítanie kníh alebo písanie,
- hranie divadla,
- trávenie času s inými ľuďmi a spoločné budovanie nových vecí.
Prezident uviedol, že sociálne médiá doslova oberajú mladšiu generáciu o dôležitú pozornosť. Ľudia si podľa neho čoraz viac zvykajú na čas pred obrazovkou, a preto je pre nich ťažšie prečítať si knihu, pozrieť film alebo mať trpezlivosť s inými. Klesajúca pozornosť je podľa jeho slov navyše priamo spojená s narastajúcim problémom osamelosti. „Nechali sme vás v tejto džungli a okradli o vašu pozornosť,“ priznal Macron pred študentmi a dodal: „Musíme spomaliť a pomôcť vás stať sa dospelými a predovšetkým občanmi.“
Zákaz sociálnych sietí už od septembra?
Francúzsky líder preto aktívne presadzuje plošný zákaz sociálnych médií pre deti mladšie ako 15 rokov. O príslušnom zákone momentálne diskutuje horná komora francúzskeho parlamentu, pričom voči zákazu, ktorý ešte v januári schválila dolná komora, už vzniesol výbor Senátu právne námietky. Macron napriek tomu vyjadril silné želanie, aby toto prísne opatrenie platilo už od začiatku najbližšieho školského roka v septembri. Svoj postoj odôvodnil vážnymi obavami o vplyv obrazoviek na vzdelanie a duševné zdravie mladých ľudí.