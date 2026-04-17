Česká vláda považuje záväzky v súvislosti s členstvom ČR v Severoatlantickej aliancii za „veľmi zásadné a prioritné“ a urobí všetko pre to, aby ich splnila. Vo štvrtok to po stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem v Prahe vyhlásil český premiér Andrej Babiš.
Spory o výdavky a kritika od prezidenta
S Ruttem hovorili aj o českých výdavkoch na obranu, ktorých výšku kritizovala nielen opozícia, ale aj prezident Petr Pavel. Ten v stredu podotkol, že Rutte pred summitom NATO kontaktuje tie krajiny, v ktorých by mohol byť problém so splnením obranných záväzkov. Sám považuje za pravdepodobné, že časť výdavkov ministerstva dopravy nebude možné uznať ako obranné a ČR by tak podľa neho nesplnila ani povinné dve percentá HDP na obranu.
Andrej Babiš na brífingu s Ruttem podotkol, že výdavky na obranu sú pre jeho vládu dôležité. Ako príklad uviedol, že jednou z priorít jeho kabinetu je vybudovať väčšiu armádu. Zároveň však priznal, že pohľad jeho vlády a názor NATO na rozsah obranných výdavkov ČR sú odlišné.
„Naše čísla sú iné. Preto sme sa dohodli, že naše tímy – tím ministra obrany a tím pána generálneho tajomníka – o tom budú diskutovať. Je dôležité, aby sme navzájom vedeli, aké sú očakávania a aké sú naše možnosti a ciele... Dohodli sme sa, že naše tímy si tie čísla vymenia, aby bolo jasné, aké sú tie percentá,“ povedal český premiér. Dodal, že jeho vláda urobí všetko pre to, aby krajina svoje záväzky splnila. „Sám vieš, že ja som vždy bojoval za záujmy Európy,“ povedal na tlačovej konferencii šéfovi Aliancie.
Summit v Ankare a dôležitosť obranného priemyslu
Generálny tajomník podotkol, že pri každej návšteve členskej krajiny NATO rokuje s jej predstaviteľmi o výdavkoch na obranu a v Prahe to nebolo inak. „Je dôležité, aby sme všetci splnili záväzky,“ zdôraznil. Poukázal pri tom na to, že v každej spojeneckej krajine sú náročné diskusie o rozpočte a o tom, či v ňom vlády vyčlenia viac prostriedkov na obranu. O týchto záväzkoch bude aj tohtoročný summit v Ankare, pričom okrem výdavkov na obranu sa tam budú členovia zaoberať aj ďalšími témami:
- otázkou pomoci pre Ukrajinu,
- priemyselnou výrobou v oblasti obrany,
- podporou hospodárskeho rastu a inovácií s cieľom vytvárať nové pracovné miesta.
Práve rozpočtom zdedeným po vláde Petra Fialu v minulosti Babiš odôvodňoval schválenie nižších výdavkov na obranu. Rezort tak na tento rok dostal približne o 30 miliárd menej, než pôvodne navrhla bývalá vláda. Rutte však na záver podotkol, že pre bezpečnosť je dôležité zabezpečiť nielen peniaze, ale aj väčšiu vojenskú produkciu, v čom by Česko podľa neho mohlo Aliancii výrazne pomôcť.