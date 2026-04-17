Nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok uviedol, že v rámci prebiehajúcich rokovaní vedených Francúzskom a Veľkou Britániou plánuje otvoriť dôležitú otázku účasti USA na mierovej misii. Tá má byť zameraná na zabezpečenie strategického Hormuzského prielivu. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že cieľom piatkovej videokonferencie je zmobilizovať do obrannej misie viaceré nebojujúce krajiny.
Americká účasť a rokovania európskych lídrov
Kancelária francúzskeho prezidenta spresnila, že iniciatíva má mať charakter „čisto obrannej misie“. Nemecký kancelár Friedrich Merz na tlačovej konferencii v Berlíne potvrdil, že Nemecko je ochotné sa do nej zapojiť, no kľúčová bude práve diskusia o zapojení amerických ozbrojených síl. „Existujú dobré argumenty v ich prospech,“ uviedol. Zároveň dodal, že nebude „predbiehať s výsledkom“ rokovaní, ktorým budú spoločne predsedať francúzsky prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer.
Prísne podmienky a nemecká vojenská technika
Podľa agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na nemecké vládne zdroje, je Berlín údajne pripravený po skončení vojny s Iránom poskytnúť misii mínolovky, zásobovaciu loď a prieskumné lietadlá. Nemecko si však pre svoju aktívnu účasť na zabezpečení prielivu stanovilo jasné podmienky:
- dosiahnutie aspoň dočasného prímeria (na margo čoho Merz otvorene poznamenal, že „od toho sme ešte ďaleko“),
- oficiálne schválenie nasadenia nemeckou vládou a parlamentom,
- súlad s medzinárodným právom, „ideálne“ na základe platného mandátu Bezpečnostnej rady OSN.
Až po splnení týchto prísnych bezpečnostných a legislatívnych kritérií bude nemecká vláda ochotná reálne vyslať svoju vojenskú techniku a personál. Kým nenastane aspoň dočasné prímerie a nezabezpečí sa súlad s medzinárodným právom, nasadenie síl na túto strategickú vodnú trasu zostáva pre Berlín podmienečné.