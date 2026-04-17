Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že vojna USA s Iránom je len „malým odbočením“ počas jeho druhého funkčného obdobia. Ako informovala agentúra AFP, na ktorú sa odvoláva TASR, tento ozbrojený konflikt aktuálne nemá veľkú podporu verejnosti v Spojených štátoch.
Malé odbočenie do krásnej krajiny
Donald Trump sa takto vyjadril na podujatí v Las Vegas, na ktorom vyzdvihoval predovšetkým svoje ekonomické opatrenia. „Počas môjho prvého funkčného obdobia sme mali najlepšiu ekonomiku v dejinách našej krajiny. A teraz nám to ide... a napriek nášmu malému odbočeniu do krásnej krajiny Iránu, nádherné miesto,“ povedal davu stúpencov. Vzápätí svoj krok obhajoval: „Ale museli sme to urobiť, pretože inak by sa mohli stať zlé veci, veľmi zlé veci.“
Američania nesúhlasia, vojna dvíha ceny benzínu
Prieskumy verejnej mienky však ukazujú, že americkí voliči majú na vojenský konflikt úplne iný názor a spájajú si ho s negatívnymi ekonomickými dôsledkami:
- v prieskume spoločnosti Ipsos z minulého víkendu sa 51 percent respondentov vyjadrilo, že vojna v Iráne nestojí za náklady, ktoré s ňou súvisia, pričom opak si myslelo iba 24 percent opýtaných,
- ďalší prieskum Univerzity Quinnipiac zverejnený v stredu ukázal, že až 65 percent amerických voličov pripisuje priamo Trumpovi zodpovednosť za nárast cien benzínu vyvolaný uzavretím Hormuzského prielivu od začiatku vojny.
Tieto čísla jasne dokazujú, že eskalácia napätia americkú spoločnosť hlboko rozdeľuje. Podľa zistení Univerzity Quinnipiac schvaľovalo postup Donalda Trumpa v situácii s Iránom celkovo len 36 percent voličov, kým zdrvujúcich 58 percent sa postavilo rázne proti jeho krokom.