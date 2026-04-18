Predstavte si situáciu: stojíte v rade na pošte alebo vás zastaví policajná hliadka a uvedomíte si, že ste si doma zabudli peňaženku. Ešte pred pár rokmi by to znamenalo problém. Dnes sa však na Slovensku postupne rozširuje možnosť preukazovať sa digitálne – pomocou smartfónu a štátnych alebo súkromných aplikácií.
Projekt digitálnej identity a aplikácie typu „Slovensko v mobile“ prechádzajú postupným vývojom. Štát sa snaží vytvoriť prostredie, kde bude možné využívať mobil ako bezpečný nástroj na overenie totožnosti. Tento trend podporuje aj európska legislatíva, najmä pripravované a postupne implementované nariadenie eIDAS a jeho aktualizácia označovaná ako eIDAS 2, ktorá zavádza koncept Európskej digitálnej peňaženky (EUDI Wallet).
Digitalizácia napreduje, ale nie je jednotná
Digitálna identita sa na Slovensku využíva najmä na prihlasovanie do elektronických služieb štátu; Foto: TASR/Pavol Zachar
Na Slovensku zatiaľ neexistuje jedna univerzálna aplikácia, ktorá by plnohodnotne nahrádzala občiansky preukaz vo všetkých situáciách. Digitálna identita sa využíva najmä na prihlasovanie do elektronických služieb štátu, napríklad cez portál Slovensko.sk, kde je možné použiť občiansky preukaz (eID) alebo mobilnú autentifikáciu.
Postupne sa rozširujú aj aplikácie ako eIDENTITA a eDoklady, ktoré umožňujú vytvoriť digitálnu verziu dokladov a využívať ju pri vybraných službách.
Kde sa digitálna identita využíva už dnes
Aj keď fyzické doklady zostávajú základom, existujú oblasti, kde sa digitálne riešenia používajú bežne alebo sú v testovacej prevádzke:
- Elektronické služby štátu: Prihlasovanie a komunikácia cez portál verejnej správy, vrátane elektronického podpisovania dokumentov.
- Zdravotníctvo: Elektronické recepty a prístup k údajom cez systém eZdravie.
- Bankovníctvo: Overovanie identity klienta cez mobilné aplikácie bánk (biometria, mobilný kľúč).
- Poštové služby: Postupné zavádzanie akceptácie digitálnej identity pri vybraných službách.
- Súkromný sektor: Niektoré firmy využívajú štátom garantovanú identitu na prihlasovanie a overenie používateľov.
Polícia a fyzické doklady: stále základ
Pri kontakte s Policajným zborom je naďalej štandardom preukazovanie sa fyzickým dokladom; SR Foto: TASR/Jaroslav Novák
Ako prvý sektor začal akceptovať digitálne doklady Policajný zbor, a to od 15. apríla 2025. Hliadky sú vybavené čítačkami, ktoré online verifikujú QR kód v aplikácii. Počas prezentácie projektu však minister vnútra Matúš Šutaj Eštok pripustil, že rezort mal zatiaľ k dispozícii 700 čítačiek, distribuovaných hliadkam vo väčších mestách. V menších obciach sa preto môže stať, že hliadka čítačku nemá, a vodič bez plastového vodičského preukazu nepochodí.
Pri kontakte s Policajným zborom SR je naďalej štandardom preukazovanie sa fyzickým dokladom.
Rovnako pri cestovaní do zahraničia je potrebné mať fyzický občiansky preukaz alebo cestovný pas, keďže digitálne doklady nie sú jednotne uznávané medzi štátmi. Európska digitálna peňaženka má byť plne interoperabilná naprieč Úniou až v roku 2027.
Limity a riziká digitalizácie
Rozvoj digitálnej identity prináša aj výzvy. Medzi najčastejšie patrí závislosť od technológií – napríklad vybitý telefón alebo nedostupnosť služby môže znemožniť overenie identity.
Digitálne identity zároveň vyžadujú vysokú úroveň zabezpečenia a legislatívnej ochrany. Európsky rámec eIDAS 2 zdôrazňuje potrebu silného zabezpečenia a interoperability medzi štátmi.
Ďalším faktorom je digitálna priepasť – časť populácie nemá prístup k moderným zariadeniam alebo ich nevyužíva.
Kde mobil zatiaľ nestačí
- Notárske úkony: Vyžaduje sa fyzický doklad totožnosti.
- Cestovanie do zahraničia: Povinnosť mať fyzický doklad.
- Niektoré úradné úkony: Závisia od legislatívy a konkrétnej inštitúcie.
Budúcnosť: mobil ako doplnok, nie náhrada
Slovensko postupne smeruje k širšiemu využívaniu digitálnej identity. Podľa plánov Európskej únie majú členské štáty zaviesť digitálnu peňaženku identity do roku 2026.
V nasledujúcich rokoch bude kľúčové zosúladenie legislatívy, technológií a praxe – tak, aby digitálna identita bola nielen pohodlná, ale aj bezpečná a spoľahlivá pre všetkých používateľov.