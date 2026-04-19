Slovensko bojuje s inváznymi rastlinami, ktoré nepatria na naše územie a agresívne sa šíria. Ničia prírodu, škodia poľnohospodárom a spôsobujú silné alergie. Ak máte pozemok (či už ste majiteľ, správca alebo nájomca), zákon vám káže sa oň starať a tieto rastliny likvidovať. Ak to zanedbáte, štát vás môže prísne sankcionovať.
Prečo sú tieto rastliny také nebezpečné?
Dva najväčšie problémy na Slovensku predstavujú:
- Ambrózia palinolistá: Je to postrach pre alergikov. Jej peľ sa vetrom šíri na kilometre a vyvoláva silné zdravotné problémy.
- Krídlatka japonská: Táto rastlina rastie neskutočne rýchlo a vytláča všetko ostatné. Má také silné korene, že dokáže poškodiť chodníky, potrubia či brehy riek.
Inšpektori životného prostredia a úrady pravidelne kontrolujú, či sú pozemky čisté. Nestačí rastlinu len raz pokosiť – dôležité je úplne zastaviť jej šírenie.
Aké pokuty vám hrozia?
Zákon (č. 150/2019 Z. z.) hovorí jasne: za nezvládnutú burinu platíte vy. Výška pokuty závisí od toho, ako veľmi je pozemok zanedbaný a či ide o bežného občana alebo firmu.
- Bežní ľudia: Pokuta sa môže vyšplhať až na stovky eur.
- Firmy a podnikatelia: Tu sú postihy oveľa tvrdšie a môžu dosiahnuť od 500 do 20 000 eur. Pri opakovanom porušení sa môže zdvojnásobiť.. Pokutu vám môže udeliť okresný úrad, obec alebo inšpekcia životného prostredia. Pri opakovanom porušení sa pokuta zdvojnásobuje.
Ako správne postupovať a ako ich zlikvidovať?
Likvidácia týchto rastlín nie je jednoduchá a stojí čas aj peniaze. Každý druh potrebuje iný prístup:
- Spoznajte nepriateľa: Ak si nie ste istí, o akú rastlinu ide, pozrite si fotky na stránke Štátnej ochrany prírody (ŠOP SR).
- Ambrózia (kosenie): Treba ju kosiť opakovane, a hlavne vždy predtým, než začne kvitnúť. Ak ju pokosíte neskoro, semená ostanú v zemi a o rok je tam zas.
- Krídlatka (chémia + kosenie): Je veľmi odolná. Iba kosenie nestačí, lebo z každého zabudnutého kúska koreňa vyrastie nová rastlina. Často sa musia použiť špeciálne postreky (herbicídy).
- Odpad nevyhadzujte na kompost: Posekané invázne rastliny nepatria do bežného kompostu ani voľne do prírody! Mohli by sa tam znova zakoreniť a problém by ste len preniesli inam.
Rada na záver: Pravidelne kontrolujte svoje parcely. Čím skôr inváznu rastlinu objavíte a zničíte, tým menej práce a peňazí vás to bude stáť, a vyhnete sa zbytočným opletačkám s úradmi.