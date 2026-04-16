Odchádzajúci maďarský premiér a predseda strany Fidesz Viktor Orbán prelomil po prekvapivom neúspechu v parlamentných voľbách mlčanie. Vo svojom vôbec prvom verejnom rozhovore, ktorý vo štvrtok poskytol pre YouTube kanál Patriot, priznal nevyhnutnosť zmien a rázne vyhlásil, že nikdy netoleroval žiadnu korupciu. O jeho prvých povolebných vyjadreniach informoval priamo z Budapešti spravodajca TASR.
Priznanie porážky a plánovaná obnova strany
V exkluzívnom rozhovore dal Viktor Orbán jasne najavo svoje postoje k aktuálnej situácii a odhalil ďalšie politické kroky do budúcna:
- vyhlásil, že „Fidesz nemôže pokračovať v politike tak, ako to robil doteraz,“
- otvorene uznal, že strana Fidesz utrpela vo voľbách veľkú porážku a že sa definitívne skončila jedna politická éra,
- napriek týmto skutočnostiam rázne odmietol odstúpiť z funkcie predsedu strany a avizoval snahu o jej úplnú obnovu.
Podpora prezidenta tvárou v tvár víťazovi
V záverečnej časti svojho vystúpenia odchádzajúci premiér zdôraznil, že naďalej pevne stojí za súčasným prezidentom Tamásom Sulyokom. Zareagoval tak na silnejúce povolebné napätie a tlak, ktorý na úradujúcu hlavu štátu vyvíja kandidát na premiéra a predseda víťaznej strany Tisza Péter Magyar, keď ju verejne vyzval na okamžitú rezignáciu.