Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) na štvrtkovej tlačovej konferencii ostro odmietol a označil za konšpiračné tvrdenia opozície o organizovanom zvážaní migrantov na slovenské hranice pred poslednými voľbami. Dodal, že nevie posúdiť, do akej miery sa vyjadrenia kandidáta na maďarského premiéra Pétera Magyara zakladajú na jeho vlastnej predstavivosti a do akej miery sú iba súčasťou účelovej politickej kritiky doterajšieho maďarského lídra Viktora Orbána.
Absurdné konšpirácie a jasný postoj k migrácii
„Považujem za absurdné (...), aby niekto tak konšpiroval a začal hovoriť o tom, že vraj toto bola dohoda Roberta Fica s Viktorom Orbánom. Na to už treba mať nejakú guráž a nejaký zmysel pre humor prísť s takýmto konšpiratívnym tvrdením,“ vyhlásil Tibor Gašpar. Podpredseda parlamentu vzápätí potvrdil, že protimigračná politika strany Smer-SD je absolútne jasná a nemenná. „Vždy budeme k nej pristupovať tak, aby sme ochránili Slovensko pred nelegálnou migráciou, ktorá bude poškodzovať bezpečnosť Slovenska, ktorá môže poškodzovať ekonomiku Slovenska,“ doplnil s dôrazom, že strana rovnaký postoj zastávala už v roku 2015.
Ako podotkol, aj súčasný predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) bol podľa neho už pred rokmi tvrdo proti akýmkoľvek európskym rozhodnutiam, ktoré volali po prijímaní nelegálnych migrantov. Pre porovnanie Gašpar poukázal na to, že v rokoch 2022 až 2023, počas pôsobenia predchádzajúcich kabinetov, prišlo na Slovensko zhruba 60 000 nelegálnych migrantov.
Smiešne kroky opozície a spory o kultúru
Aktuálne kroky a reakcie opozície v súvislosti s vyjadreniami Pétera Magyara označil za smiešne. Vo svojom vyjadrení narážal najmä na nasledujúce iniciatívy z radov opozičných poslancov:
- zvolanie výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť,
- podanie trestného oznámenia pre podozrenia z účelového zneužitia migračnej krízy v spolupráci s cudzou mocou pred parlamentnými voľbami v roku 2023.
Záverom sa predstavitelia strany Smer-SD dotkli aj návrhu vyhlásenia k 60. výročiu udelenia prestížneho Oscara filmu Obchod na korze, ktorý bol témou stredajšieho (15. 4.) rokovania parlamentu. Kým šéf poslaneckého klubu Ján Richter kritizoval poslankyňu Zoru Jaurovú (PS) za jej slová o úpadku kultúry pod súčasným vedením rezortu, predkladateľ návrhu Dušan Jarjabek (Smer-SD) zdôraznil, že skutočným zámerom vyhlásenia bolo pripomenutie tohto historického míľnika, vzdanie úcty a vyzdvihnutie nadčasového posolstva legendárneho slovenského filmu.