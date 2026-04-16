Nemecký priemyselný gigant Bosch utrpel finančný šok a za minulý rok oznámil čistú stratu. Stalo sa tak vôbec prvýkrát od svetovej finančnej krízy pred 16 rokmi. Podľa spoločnosti stoja za týmto výsledkom najmä enormné náklady spojené s rušením pracovných miest, no svoju daň si vybrali aj vyššie americké dovozné clá.
Miliónové straty a prepad zisku
Finančný riaditeľ spoločnosti Markus Forschner v tejto súvislosti otvorene uviedol: „Za rok 2025 zaznamenal Bosch čistú stratu 400 miliónov eur.“ Na rastúce problémy pritom poukázali už výsledky za rok 2024, keď čistý zisk klesol zhruba o polovicu. Stále však bola spoločnosť v pluse so ziskom približne 1,3 miliardy eur. Pred minulým rokom vykázal Bosch stratu naposledy počas globálnej finančnej krízy v roku 2009. Upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa vlani prepadol o takmer polovicu a dosiahol 1,8 miliardy eur, čo oproti roku 2024 predstavuje pokles až o 42 %.
Dôvody poklesu a masívne prepúšťanie
Konečné hospodárske výsledky spoločnosti Bosch výrazne negatívne ovplyvnili nasledujúce faktory:
- náklady spojené s rušením pracovných miest (zhruba 2,7 miliardy eur), ktoré bude firma vyplácať postupne počas nasledujúcich rokov,
- nepriaznivé kurzové vplyvy a vysoké vstupné náklady,
- dodatočné clá, ktoré zaviedli Spojené štáty po nástupe Donalda Trumpa do úradu prezidenta.
S cieľom zlepšiť a stabilizovať pozíciu firmy na trhu pristúpil manažment na čele s generálnym riaditeľom Stefanom Hartungom k radikálnej reštrukturalizácii. Jej najbolestivejšou súčasťou je výrazná redukcia počtu zamestnancov, pričom Bosch plánuje prepustiť približne 20 000 ľudí. Už ku koncu minulého roka zamestnávala spoločnosť celosvetovo 412 774 pracovníkov, čo je o 5 085 menej než na konci roka 2024.