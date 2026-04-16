Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) sa poteší, ak zamestnanci, ktorí pôjdu do práce 8. mája a 15. septembra, dostanú 100-percentný príplatok. Tieto dni už síce vďaka nedávnej novele nie sú dňami pracovného pokoja, no nárok na sviatočné príplatky legislatívne pretrval. Minister to uviedol vo štvrtok počas pravidelnej Hodiny otázok v Národnej rade (NR) SR.
Odpovedal tak na ostrú otázku opozičnej poslankyne Simony Petrík (PS), ktorá žiadala vysvetlenie k vzniknutému chaosu: „Pán minister, môžete nám povedať svoj postoj k rušeniu sviatkov 8. mája a 15. septembra, ktoré ste očividne zabudli zrušiť ako sviatky v Zákonníku práce, a preto v tieto dni budú musieť zamestnávatelia svojim zamestnancom vyplatiť všetky príplatky, ako keby išli o sviatky? Naozaj to bolo naplánované, ako sa vyjadril premiér, čo s touto situáciou mienite robiť?“
Hľadanie vinníka a legislatívne možnosti
Minister Erik Tomáš sa bráni, že on s týmto stavom nemá nič spoločné a nespôsobil ho. Opozičnú poslankyňu zároveň upozornil, že v uvedené dva dni neboli zrušené samotné sviatky, ale iba dni pracovného pokoja. „Ministerstvo financií predložilo balík Lex konsolidácia, v rámci ktorého síce zrušilo dni pracovného pokoja, ale ponechalo príplatky v tento deň,“ uviedol. Ak by podľa neho chcel niekto túto situáciu vyriešiť, do úvahy pripadajú dve možnosti:
- „Buď ministerstvo financií ako autor zákona tým, že by otvorilo novelu zákona o štátnych sviatkoch,“
- „alebo ministerstvo kultúry novelou zákona o štátnych sviatkoch, lebo je gestorom tohto sviatku.“
Dodal tiež, že v Zákonníku práce sa nachádza iba odkaz na osobitný predpis týkajúci sa príplatkov. „Ak by nejakú zmenu mal niekto urobiť, tak cez novelu o štátnych sviatkoch,“ poznamenal smerom k svojim vládnym kolegom z iných rezortov.
Školy dávajú voľno, rodičia sa búria
Poslankyňa Petrík však poukázala na ďalšie praktické problémy, ktoré táto zmena priniesla. Podľa jej slov školy vo veľkom dávajú voľno na 8. mája a pravdepodobne tak urobia aj na 15. septembra. „Rodičia sa búria, lebo musia ísť do práce v tento deň, a nemajú kam dať svoje deti. Zamestnávatelia budú radšej nechávať svojich zamestnancov doma, ako by im mali platiť príplatky za sviatok. Národná rada bude takisto pracovať 8. mája s príplatkami,“ zdôraznila a ministra sa dodatočne spýtala, ako táto zmätočná situácia pomôže štátnemu rozpočtu.
Minister Tomáš však na záver zopakoval svoj postoj: ak minister financií ako autor zákona a premiér usúdili, že zákon netreba opravovať, a keď už ľudia musia ísť do roboty, ako minister práce je len rád, že dostanú prilepšenie. „Zrušenie dní pracovného pokoja je len dočasné, na tento rok, týka sa len 8. mája a 15. septembra v tomto roku. Potom nastúpi už štandardný režim. Ľudia pôjdu do práce, ale tí, ktorí pôjdu do práce, budú mať 100-percentný príplatok,“ uzavrel rázne.