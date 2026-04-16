Nástup digitalizácie v školstve naráža na vlnu ostrej kritiky. Opozičný poslanec Ján Horecký (KDH) a mimoparlamentná strana Demokrati upozorňujú na kolaps nového systému ePrihlášky. Podľa nich je systém nefunkčný, netransparentný a vystavuje tisíce rodičov a žiakov neistote ohľadom výsledkov talentových prijímacích skúšok.
Algoritmus namiesto slobodnej voľby
Bývalý minister školstva Ján Horecký ostro skritizoval zavedenie takzvaného vyhodnocovacieho automatu. Ten má na základe algoritmu prideliť žiaka na jednu zo škôl bez priameho zásahu rodiča v procese potvrdzovania výsledkov. „Takto vyzerá nefunkčný systém, zbytočný, paralelný k funkčnému, ktorý máme roky osvedčený,“ vyhlásil Horecký. Podľa neho automat obmedzuje právo rodičov rozhodnúť sa na základe skúseností zo skúšok a vnáša do procesu fatálne chyby, ako sú nesprávne známky či poprehadzované osobné údaje.
K hlavným výhradám voči systému ePrihlášky v roku 2026 patria:
- Nedostupnosť výsledkov: Rodičia sa v stanovenom termíne (16. apríla) nevedeli prihlásiť do systému a zistiť výsledky talentových skúšok.
- Technické zlyhania: Systém nedokáže jednoznačne prideliť identifikátory žiakom a vykazuje chybovosť v citlivých údajoch.
- Zbytočné čakanie: Kým v minulosti školy zverejňovali výsledky do troch dní na webe, nový proces núti rodiny čakať až do júna na finálne vyhodnotenie algoritmu.
- Netransparentnosť: Školy síce poradie uchádzačov uzavreli, no centrálny systém dáta nespracoval podľa harmonogramu.
Výzva na zrušenie automatu
Kritika prichádza aj zo strany Demokratov. Expert na vzdelávanie Miroslav Sopko zdôraznil, že zlyhanie nie je na strane škôl, ale na strane štátneho systému. „Rodičia a ich deti dnes naďalej zotrvávajú v neistote,“ uviedol Sopko. Ján Horecký preto oficiálne vyzval ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD), aby chybový automat okamžite zrušil a vrátil kompetenciu potvrdzovania prijatia do rúk rodičov.
Súčasná situácia v školstve ukazuje, že snaha o automatizáciu prijímacieho konania bez dostatočného technického zázemia môže spôsobiť chaos. Ak ministerstvo urýchlene nezasiahne a neobnoví transparentné zverejňovanie výsledkov na stránkach jednotlivých škôl, hrozí, že tohtoročné prijímacie konanie bude spochybnené nielen rodičmi, ale aj odbornou verejnosťou ako procesne nezvládnuté.