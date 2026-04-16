Slovenský vzdušný priestor získava novú úroveň ochrany. Minister obrany Robert Kaliňák potvrdil, že na územie Slovenskej republiky dorazila prvá dodávka izraelského systému protivzdušnej obrany (PVO) Barak MX. Prvá batéria je už v týchto dňoch rozvinutá a pripravená na postupné uvedenie do plnej prevádzky.
Strategické umiestnenie pri jadrových elektrárňach
Hoci presná lokalita z bezpečnostných dôvodov zostáva utajená, minister Robert Kaliňák (Smer-SD) naznačil kľúčovú úlohu tohto systému. Batéria sa momentálne nachádza v „priesečníku medzi našimi jadrovými elektrárňami“, čo potvrdzuje primárne zameranie na ochranu kritickej infraštruktúry štátu. Proces integrácie systému do štruktúr Ozbrojených síl SR bude trvať niekoľko týždňov a prebehne pod dohľadom izraelských expertov.
Základné fakty o dodávke a technických parametroch systému Barak MX:
- Harmonogram: Prvá batéria dorazila približne pred 10 dňami, kompletných šesť batérií by malo byť k dispozícii do roku 2030.
- Pôvodný plán: Dodávka bola pôvodne očakávaná na prelome rokov 2025 a 2026, no čelila meškaniu z dôvodu globálnej nestability a vojny v Iráne.
- Výcvik: Slovenskí vojaci už absolvovali úvodnú časť školenia a v tréningovom procese budú pokračovať priamo na novej technike.
- Modularita: Systém Barak MX je známy svojou schopnosťou zasahovať proti širokej škále hrozieb, od lietadiel až po balistické rakety.
Modernizácia s oneskorením
Nákup systému PVO bol oficiálne spečatený koncom roka 2024. Minister priznal, že výroba čelila obrovskému omeškaniu, čo skomplikovalo pôvodné termíny odovzdania. Napriek tomu ide o historický míľnik, ktorý má nahradiť staršie systémy sovietskej éry a zvýšiť obranyschopnosť Slovenska v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO).
Príchod prvej batérie Barak MX predstavuje len začiatok komplexného prezbrojenia slovenského neba. V kontexte aktuálnych geopolitických konfliktov roku 2026 je posilnenie protivzdušnej obrany prioritou, ktorá má garantovať bezpečnosť civilného obyvateľstva a strategických objektov pred modernými raketovými hrozbami. Plný nábeh všetkých šiestich batérií do konca desaťročia urobí zo Slovenska jedného z najlepšie chránených aktérov v regióne.