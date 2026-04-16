Napätie medzi Bratislavou a Budapešťou po maďarských voľbách narastá. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár ostro odmietol obvinenia z údajnej koordinácie migračnej vlny pred slovenskými voľbami v roku 2023. Zároveň označil vyjadrenia pravdepodobného budúceho maďarského premiéra Pétera Magyara za zásah do suverenity Slovenska.
Migračná kauza ako „voda v prútenom koši“
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) na zasadnutí parlamentného európskeho výboru rázne poprel slová Pétera Magyara o tom, že by predchádzajúca maďarská vláda účelovo zvážala migrantov na slovenské hranice v prospech kampane Smeru-SD. „Podľa mojich informácií je to taká hlúposť ako voda v prútenom koši,“ reagoval Blanár na otázku lídra opozičného PS Michala Šimečku. Podľa ministra nedáva takéto sprisahanie logiku, keďže vtedajšia vládna koalícia mala v rukách výkonnú moc a bezpečnosť hraníc.
Kľúčové body diplomatického sporu zahŕňajú:
- Obvinenia Pétera Magyara: Tvrdí, že Viktor Orbán vypustil 2 200 prevádzačov a cielene smeroval migrantov na Slovensko pre potreby „soci-kamaráta“ vo volebnej kampani.
- Otázka veľvyslanca: Michal Šimečka žiada predvolanie maďarského veľvyslanca, čo Blanár nateraz odmieta.
- Národnostná otázka: Magyarovo vyhlásenie, že je premiérom všetkých Maďarov v karpatskej kotline, označil Blanár za neakceptovateľné.
Benešove dekréty ako „červená čiara“
Ďalším sporným bodom medzi novou maďarskou mocou a slovenskou vládou sú Benešove dekréty. Péter Magyar kritizoval slovenské zákony, podľa ktorých môže za spochybňovanie dekrétov hroziť väzenie. Juraj Blanár aj minister obrany Robert Kaliňák to vnímajú ako útok na fundament slovenskej suverenity. „Spochybňovanie Benešových dekrétov je pre nás absolútne červená čiara. A to budeme tvrdiť aj pre budúceho premiéra Maďarskej republiky,“ zdôraznil šéf diplomacie.
Robert Kaliňák varoval, že táto téma môže ochromiť spoluprácu v rámci V4, keďže sa dotýka aj Českej republiky. Napriek týmto nezhodám však Slovensko hľadá komunikačné kanály s novou maďarskou garnitúrou, najmä v súvislosti s kritickým tranzitom ropy cez ropovod Družba.
Slovenská vláda deklaruje záujem o dobré susedské vzťahy, no v roku 2026 jasne signalizuje, že akékoľvek snahy o zasahovanie do vnútorných záležitostí alebo spochybňovanie povojnového usporiadania narazia na tvrdý diplomatický odpor. Rozhodujúcim momentom bude oficiálne predstavenie programu novej maďarskej vlády a postoj Pétera Magyara k energetickej bezpečnosti regiónu.