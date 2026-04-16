Slovenská republika je pripravená využiť právo veta pri schvaľovaní nadchádzajúcich sankčných opatrení voči Ruskej federácii. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas štvrtkovej hodiny otázok v Národnej rade SR vyhlásil, že kľúčovou podmienkou pre súhlas Slovenska s 20. balíkom sankcií je plná prevádzka ropovodu Družba.
Družba ako strategická podmienka
Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár spojil podporu európskych sankcií priamo s energetickou bezpečnosťou štátu. Podľa jeho slov nemá Slovensko iné páky na to, aby prinútilo Európsku komisiu (EK) a ukrajinskú stranu k obnoveniu dodávok suroviny. „Ak nebude ropovod Družba sprevádzkovaný a bude na stole schvaľovanie 20. balíka, tak ho neschválime, pretože nemáme iné nástroje,“ zdôraznil minister v pléne NR SR.
Postoj slovenskej vlády k finančnej a sankčnej politike EÚ v roku 2026 zahŕňa tieto kľúčové body:
- Podmienečný súhlas: Schválenie 20. sankčného balíka je viazané na obnovenie toku ropy cez južnú vetvu ropovodu Družba.
- Výnimka z pôžičky: Slovensko sa spoločne s Českom a Maďarskom dohodlo na osobitnom režime, vďaka ktorému sa nepodieľa na spoločných garanciách ani splácaní úrokov z pôžičky pre Ukrajinu.
- Politická koordinácia: Premiér Robert Fico už skôr avizoval pripravenosť prevziať po Maďarsku rolu „blokátora“ v otázkach, ktoré poškodzujú národné záujmy SR.
- Neúčasť na splácaní: SR pôžičku pre Ukrajinu formálne neblokuje, ale využíva vyrokovanú výnimku z finančnej zodpovednosti.
Preberanie „štafety“ po Maďarsku
Situácia okolo ropovodu Družba dlhodobo polarizuje vzťahy medzi Bratislavou, Budapešťou a Kyjevom. Kým doterajší maďarský premiér Viktor Orbán blokoval vyplatenie pôžičky pre Ukrajinu práve pre prerušenie dodávok ropy, Slovensko v zastúpení svojho premiéra pôžičku po získaní výnimiek schválilo. Juraj Blanár však potvrdil, že ak nedôjde k náprave v energetických dodávkach, Slovensko zaujme v Bruseli tvrdý postoj.
Zablokovanie 20. balíka sankcií by pre Európsku úniu znamenalo značné diplomatické komplikácie, keďže na jeho prijatie je potrebný súhlas všetkých členských štátov. Rezort zahraničných vecí týmto krokom jasne signalizuje, že ochrana energetických tokov a stabilita cien palív na domácom trhu sú pre súčasný vládny kabinet dôležitejšie než bezpodmienečná jednota v sankčnej politike voči Moskve.