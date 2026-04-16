Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si v holandskom Middelburgu prevzal prestížnu Cenu štyroch slobôd. Ocenenie, ktoré Roosveltova nadácia udeľuje za mimoriadny prínos k demokracii, prevzal Zelenskyj v mene všetkých obyvateľov Ukrajiny ako uznanie za ich vytrvalý a odvážny boj proti ruskej agresii.
Odkaz Franklina D. Roosevelta a bezpečnosť Európy
Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil v provincii Zeeland, odkiaľ pochádzali predkovia amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta. Práve on v roku 1941 definoval štyri základné piliere ľudskej slobody, ktoré toto ocenenie pripomína. Podľa nadácie si Volodymyr Zelenskyj a ukrajinský ľud zaslúžili uznanie za to, že pri obrane vlastnej slobody a demokracie nasadzujú vlastné životy aj za bezpečnosť celej Európy.
Cena štyroch slobôd sa udeľuje v nasledujúcich kategóriách, pričom tento rok spoznali svojich laureátov tieto osobnosti a organizácie:
- Sloboda názoru: Ocenenie získal Výbor na ochranu novinárov.
- Sloboda netrpieť chudobou: Cenu si prevzala čilská aktivistka Isidora Uribe Silvová.
- Sloboda nežiť v strachu: Laureátkou sa stala Gisele Pelicotová z Francúzska, symbol boja za práva žien.
- Sloboda vierovyznania: Meno laureáta zostalo z bezpečnostných dôvodov nezverejnené.
Chvíľa ticha za obete ruských útokov
Na odovzdávaní cien sa zúčastnil holandský kráľ Viliam Alexander a premiér Rob Jetten, ktorý vyzdvihol Zelenského skromnosť. Ten totiž trval na tom, že cenu preberá ako zástupca celého národa. Atmosféra v sále však bola poznačená tragickými udalosťami uplynulej noci. Zelenskyj požiadal prítomných o chvíľu ticha za 16 obetí posledných ruských útokov na Odesu, Kyjev a Dnipro.
„Sú to obyčajní ľudia, deti, civilisti, ktorých zabilo ruské šialenstvo,“ vyhlásil ukrajinský prezident. Zároveň dôrazne apeloval na medzinárodné spoločenstvo a právne inštitúcie, aby vojnové zločiny nezostali zabudnuté. „Nenechajte Rusko bez trestu,“ zdôraznil v emotívnom prejave, v ktorom vyzval na vyvodenie zodpovednosti v súlade s medzinárodným právom.
Volodymyr Zelenskyj sa týmto ocenením zaradil do spoločnosti historických osobností, akými boli Nelson Mandela, Václav Havel či Angela Merkelová. Cena štyroch slobôd udelená uprostred prebiehajúceho konfliktu v roku 2026 vysiela jasný signál o jednote demokratického sveta a odhodlaní brániť hodnoty, ktoré pred viac ako ôsmimi desaťročiami sformuloval Franklin D. Roosevelt.