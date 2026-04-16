Slovenské domácnosti čoraz viac pocítia, že výška poplatkov za odpad nesúvisí len s rozhodnutiami samosprávy, ale aj s obsahom ich vlastných smetných košov. Sprísňujúca sa legislatíva a rastúce náklady na skládkovanie postupne nútia obce meniť systém financovania odpadového hospodárstva. Významnú úlohu pritom zohráva biologicky rozložiteľný odpad, ktorý tvorí podstatnú časť zmesového komunálneho odpadu a jeho odklonenie môže prispieť k znižovaniu nákladov.
Na prvý pohľad ide o bežnú situáciu: zvyšky jedla, šupky zo zeleniny či ovocie končia v čiernom kontajneri. Práve tento typ odpadu však podľa dlhodobých analýz tvorí približne tretinu až takmer polovicu obsahu zmesového komunálneho odpadu. Veľká časť tohto potenciálu pritom zostáva nevyužitá – podľa údajov Inštitútu environmentálnej politiky sa na Slovensku zbiera len zlomok kuchynského bioodpadu v porovnaní s jeho celkovým potenciálom.
Ak bioodpad skončí na skládke, rozkladá sa bez prístupu kyslíka a vzniká skládkový plyn, ktorý obsahuje približne polovicu metánu. Ten patrí medzi významné skleníkové plyny, pričom jeho produkcia je priamo spojená so skládkovaním biologickej zložky odpadu, upozorňuje analýza IEP.
Ekonomická rovnica: viac triedenia, nižšie náklady
Triedenie bioodpadu môže priniesť pokles množstva odpadov na skládkach; Foto: Anna Hoychuk/Shutterstock.com
Slovenský systém poplatkov za skládkovanie je nastavený tak, aby motivoval obce k triedeniu. Novely zákonov v oblasti odpadového hospodárstva zaviedli mechanizmy, ktoré finančne zvýhodňujú samosprávy s vyššou mierou triedenia a podporujú rozvoj triedeného zberu bioodpadu, napríklad prostredníctvom príspevkov z Environmentálneho fondu.
Od roku 2021 majú obce povinnosť zabezpečiť triedený zber kuchynského bioodpadu, pričom zavedenie tejto povinnosti prebiehalo postupne počas roka 2021, uvádza odborný portál o odpadoch. Cieľom je znížiť množstvo odpadu ukladaného na skládky a zvýšiť mieru triedenia.
Práve bioodpad patrí medzi zložky, ktoré majú najväčší potenciál na zlepšenie výsledkov. Analytici upozorňujú, že jeho triedenie sa postupne zvyšuje, no stále existuje výrazný priestor na zlepšenie, čo by mohlo prispieť aj k znižovaniu nákladov samospráv.
Čo môže triedenie bioodpadu priniesť
Skúsenosti z praxe ukazujú, že zavedenie triedeného zberu bioodpadu môže viesť k zníženiu množstva zmesového komunálneho odpadu. Napríklad analýza Zväzu odpadového priemyslu poukazuje na to, že po zavedení zberu kuchynského bioodpadu došlo k poklesu zmesového odpadu približne o 8 % v sledovaných samosprávach.
Triedenie bioodpadu prináša:
- zníženie hmotnosti zmesového odpadu, čo ovplyvňuje náklady na jeho zber a spracovanie,
- zlepšenie miery vytriedenia, ktoré má vplyv na poplatky za skládkovanie,
- možnosť využitia kompostu ako zdroja živín pre pôdu,
- postupné znižovanie skládkovania, ktoré je cieľom environmentálnej politiky.
Kompostovanie ako praktické riešenie
Jednou z najefektívnejších foriem nakladania s bioodpadom je domáce kompostovanie. Najmä v rodinných domoch dokáže výrazne znížiť množstvo odpadu, ktorý musí obec zbierať a spracovávať.
Legislatíva zároveň umožňuje obciam podporovať triedenie bioodpadu aj finančne – napríklad prostredníctvom systémov, ktoré zvýhodňujú domácnosti produkujúce menej zmesového odpadu. Tento prístup je v súlade so snahou SR aj Európskej únie zvyšovať mieru recyklácie a obmedzovať skládkovanie.
Odpad ako ekonomická aj environmentálna téma
Poplatky za komunálny odpad na Slovensku patria podľa analýz medzi nižšie v rámci Európskej únie, no zároveň postupne rastú. V roku 2022 dosahoval priemerný poplatok približne 26 eur na obyvateľa, pričom vo väčších mestách sa pohyboval okolo 40 eur ročne.
Z dlhodobého pohľadu bude vývoj cien závisieť najmä od toho, ako sa podarí znížiť množstvo odpadu ukladaného na skládky a zvýšiť mieru triedenia. Európske aj národné politiky pritom smerujú k výraznému obmedzeniu skládkovania a vyššej recyklácii odpadu.
Spôsob, akým domácnosti nakladajú s bioodpadom, sa tak postupne stáva nielen ekologickou otázkou, ale aj ekonomickým rozhodnutím, ktoré ovplyvňuje výšku poplatkov za odpad.