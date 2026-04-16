Slovenská opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) ostro kritizuje aktuálnu hospodársku politiku vlády v reakcii na ohlásený odchod legendárnej trnavskej fabriky Figaro. Podľa liberálov je sťahovanie výroby do Českej republiky jasným signálom, že domáce podnikateľské prostredie prestáva byť pre zavedené značky konkurencieschopné.
Figaro ako obeť vládnej konsolidácie
Poslanci SaS upozorňujú na historický kontext závodu, ktorý v Trnave fungoval od roku 1898. Podľa poslanca Mariána Viskupiča je symbolické, že podnik, ktorý prekonal kľúčové dejinné zvraty, naráža na súčasnú realitu. „Figaro prežilo dve svetové vojny, prežilo komunizmus a nebolo schopné prežiť konsolidáciu ministra financií Ladislava Kamenického,“ vyhlásil Viskupič. Strana vidí za týmto krokom kumuláciu negatívnych faktorov, ktoré priamo ovplyvňujú priemyselnú produkciu na Slovensku.
K hlavným dôvodom, ktoré podľa opozície vyháňajú investorov za hranice, patria:
- Zavedenie novej transakčnej dane, ktorá zaťažuje každý prevod firiem.
- Celkové zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia práce a podnikania.
- Neúmerný nárast byrokracie a administratívnych povinností pre zamestnávateľov.
- Absencia vládnych stimulov, ktoré by vyvážili rastúce náklady na energie a suroviny.
Investičný exodus a hrozba prepúšťania
Poslanec Karol Galek označil súčasnú situáciu za „investičný exodus“. Poukázal na to, že Figaro nie je jediným subjektom, ktorý prehodnocuje svoju prítomnosť na slovenskom trhu. Podľa jeho slov Samsung presúva časť produkcie do Maďarska a spoločnosť Foxconn v Nitre nielen prepúšťa, ale svoje rozvojové aktivity radšej smeruje do Poľska. SaS vyčíslila, že v dôsledku týchto pohybov stratilo Slovensko v posledných rokoch už viac ako 5 000 pracovných miest.
Kritika liberálov smeruje aj k nečinnosti rezortu hospodárstva pod vedením Denisy Sakovej. Hoci minister obrany Robert Kaliňák po koaličnej rade z 8. apríla avizoval balík podporných opatrení, podľa opozície doteraz nebolo predstavené nič konkrétne. Spoločnosť Valeo Foods, vlastník Figara, pritom už medzičasom potvrdila, že výrobu z Trnavy definitívne presúva do českého Rohatca pod sesterskú firmu Candy Plus.
Odchod tradičného výrobcu cukroviniek do Česka je podľa odborníkov logickým vyústením snahy firmy o optimalizáciu nákladov a zvýšenie efektivity v boji s globálnou konkurenciou. Pre Slovensko však tento krok znamená nielen stratu historickej značky, ale predovšetkým ďalšie oslabenie regionálneho trhu práce. Ak vláda urýchlene nepredstaví avizované stimuly pre priemysel, hrozí, že zoznam odchádzajúcich podnikov sa bude v priebehu roka 2026 ďalej rozširovať.