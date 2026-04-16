Politická scéna v Maďarsku zažíva po volebnom víťazstve strany Tisza búrlivé obdobie. Budúci maďarský premiér Péter Magyar v ostrom statuse na sociálnej sieti adresoval varovanie predstaviteľom doterajšej vládnej moci. Podľa jeho slov sa zástupcovia strany Fidesz a ich spojenci zbytočne pokúšajú predstierať kontinuitu, pretože zodpovednosti za stav krajiny sa nevyhnú.
Ostrý odkaz „bielym koňom“ a lídrom Fideszu
Líder víťazného hnutia Tisza vo štvrtok prostredníctvom platformy Facebook nešetril kritikou na adresu svojich predchodcov. „Nemá zmysel hrať sa teraz na baletku a tváriť sa, akoby sa nič nestalo! Vieme, čo ste urobili našej milovanej vlasti a maďarskému ľudu. A ani na chvíľu nepochybujte o tom, že čo ste zasiali, to budete žať...“ napísal Péter Magyar. Správu z Budapešti priniesol spravodajca agentúry TASR.
Magyarove vyjadrenia naznačujú hlbokú rekonštrukciu štátnej správy a politickej kultúry v Maďarsku, pričom sa zameriava najmä na tieto aspekty:
- Kritika takzvaných „bielych koňov“ a skrytých štruktúr napojených na stranu Fidesz.
- Odmietnutie politiky zametania káuz pod koberec, ktorú podľa neho odchádzajúca garnitúra praktizuje.
- Zdôraznenie morálnej a politickej zodpovednosti za kroky vykonané voči maďarskému ľudu.
- Prísľub spravodlivého vyvodenia dôsledkov za doterajšie spravovanie vlasti.
Sťahovanie z hradu: Koniec Orbánovej éry v kláštore
Okrem politických deklarácií prichádza Péter Magyar aj s konkrétnymi symbolickými zmenami. Podľa servera index.hu nový predseda vlády oficiálne oznámil, že po prevzatí moci opustí luxusné priestory bývalého kláštora karmelitánov v historickom centre Budína. Úrad premiéra, ktorý doteraz sídlil v blízkosti prezidentského Sándorovho paláca, sa má presunúť do civilnejších priestorov niektorého z ministerstiev v blízkosti parlamentu na peštianskom brehu Dunaja.
Tento krok je vnímaný ako jasné dištancovanie sa od štýlu vládnutia Viktora Orbána, ktorý si za svoje sídlo zvolil prestížne lokality v historickom jadre mesta. Magyar týmto gestom podčiarkuje svoj zámer vrátiť politiku bližšie k občanom a parlamentnej demokracii, pričom odmieta pokračovať v tradícii izolovaného vládnutia z hradného vŕšku, ktoré bolo pre predchádzajúci kabinet príznačné.