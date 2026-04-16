Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) podniká právne kroky v súvislosti s kontroverzným nákupom hasičskej techniky rezortom vnútra. Podľa liberálov sprevádzajú obstarávanie hasičských vozidiel vážne podozrenia z porušenia zákona, korupcie a trestuhodného plytvania verejnými prostriedkami, ktoré majú presahovať hranice bežného hospodárenia.
Podozrivé faktúry a nejasné toky peňazí
Kľúčové indície priniesol poslanecký prieskum realizovaný 11. marca, počas ktorého zákonodarcovia narazili na nezrovnalosti v účtovníctve. Poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa upozornil na konkrétne dôkazy, ktoré podľa neho naznačujú snahu o krytie podvodného konania. „Máme konkrétnu faktúru, ktorá ukazuje, že platba za hasičské vozidlo bola uhradená inej spoločnosti než dodávateľovi. To je vážne podozrenie na porušenie zákona a možné navádzanie na podvod,“ zdôraznil Krúpa s tým, že Slovensko dopláca na zlé hospodárenie súčasnej vlády.
Podľa zistení SaS vykazuje nákup nasledujúce kritické body, ktoré si vyžadujú okamžité prešetrenie:
- Extrémne predraženie: Zatiaľ čo v Českej republike sa rovnaké vozidlá nakupovali za maximálne 400 000 eur, na Slovensku je cena stanovená na 580 000 eur za kus.
- Netransparentný dodávateľ: Spoločnosť LRK Trading dlhodobo nepodávala daňové priznania a vykazuje pochybné finančné zdravie.
- Nezrovnalosti v DPH: Vykázaná daň zodpovedá nákupnej cene vozidla na úrovni 240 000 eur, čo je v ostrom kontraste s cenou, ktorú platí štát.
- Podozrivé prevody: Finančné prostriedky boli podľa zistení zasielané na účty tretích strán mimo oficiálneho dodávateľa.
Rozdiel, ktorý nikto nevysvetlil
SaS poukazuje na to, že ak spoločnosť LRK Trading nakupuje vozidlá za menej než polovicu sumy, ktorú fakturuje Ministerstvu vnútra SR, dochádza k masívnemu úniku štátnych peňazí do súkromných rúk. Rozdiel vo výške 180 000 eur na jediné vozidlo považuje opozícia za nevysvetlený a škandalózny. Strana preto očakáva, že orgány činné v trestnom konaní začnú okamžite konať a preveria celú korupčnú schému, na ktorej konci sú predražené hasičské autá.
Boj proti korupcii zostáva podľa liberálov prioritou, najmä v rezortoch, ktoré majú dbať na bezpečnosť občanov. Prípad podozrivého nákupu techniky pod hlavičkou ministerstva vnútra tak naberá na obrátkach a SaS avizuje, že v odhaľovaní faktov bude pokračovať, kým nedôjde k vyvodeniu zodpovednosti voči konkrétnym osobám zodpovedným za toto hospodárenie.