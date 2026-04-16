Tohtoročný 8. máj prinesie do slovenského školstva vlnu neistoty. V rámci vládnej konsolidácie sa tento deň po novom stal bežným pracovným dňom, hoci status sviatku si zachoval. Minister školstva Tomáš Drucker potvrdil, že zamestnancom za prácu v tento deň prináleží zákonný príplatok, no v hre sú aj iné alternatívy, ktoré môžu ovplyvniť dĺžku školského roka.
Dilema riaditeľov: Príplatky alebo voľno?
Školy po celom Slovensku momentálne stoja pred rozhodnutím, ako naložiť s personálnymi nákladmi. Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker uviedol, že riaditelia majú kompetenciu rozhodnúť medzi finančnou kompenzáciou a náhradným voľnom. Problémom však zostáva financovanie, keďže rozpočet s extra prostriedkami na tento účel neráta. Podľa Pavla Ondeka, predsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, musia školy čerpať zdroje z bežného normatívu prideleného na rok 2026.
Odborári a rezort školstva načrtli niekoľko možných scenárov, ako situáciu 8. mája riešiť:
- Riaditeľské voľno: Prerušenie prevádzky školy v súlade so školským zákonom.
- Dodatok ku kolektívnej zmluve: Odporúčanie odborárov dohodnúť voľno s plnou náhradou platu, bez dopadu na dovolenku.
- Práca s príplatkom: Ak škola zostane v plnej prevádzke, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci musia dostať príplatok za prácu vo sviatok.
- Náhradné voľno: Čerpanie voľna v neskoršom termíne namiesto finančnej odmeny.
Začnú sa letné prázdniny skôr?
Zaujímavou alternatívou, ktorú minister Drucker pripustil, je posun začiatku letných prázdnin. Náhradné voľno za prácu počas májového sviatku by si učitelia mohli vyčerpať na konci júna. „Možno premyslíme aj ten pondelok 29. júna,“ naznačil šéf rezortu možnosť, že by sa vyučovanie skončilo už predposledný júnový víkend. O tomto zámere a jeho finančných dopadoch, ktoré presahujú sumu 20 000 000 eur, plánuje minister informovať aj šéfa rezortu financií.
Celá situácia je dôsledkom úsporných opatrení, ktoré zmenili charakter 8. mája z dňa pracovného pokoja na deň pracovný. Kým odborári presadzujú riešenia, ktoré nezaťažia peňaženky učiteľov ani ich nárok na dovolenku, mnohé školy zostávajú v neistote. Jasnejšie kontúry by mali dostať pravidlá po konzultáciách s ministerstvom financií, ktoré musí posúdiť miliónové dosahy na štátnu pokladnicu.