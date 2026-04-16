Motoristov so zahraničnou registráciou čaká na slovenských čerpacích staniciach zmena. Osobitná cena nafty, ktorú štát zaviedol pre vozidlá registrované za hranicami, sa od piatka 17. apríla opäť znižuje. Nová regulovaná sadzba je stanovená na 1,905 eura za liter paliva, čo predstavuje pokles oproti doterajším 2,003 eura za liter.
Koniec limitov na čerpanie do nádrží
Zmenu prináša novelizovaná vyhláška Ministerstva financií (MF) SR, ktorá bola vo štvrtok zverejnená na portáli slov-lex.sk. Okrem úpravy samotnej ceny však prichádza aj k uvoľneniu reštrikcií, ktoré vláda schválila na svojom stredajšom rokovaní 15. apríla. Najvýraznejšou novinkou je zrušenie finančného stropu na jeden nákup pohonných látok.
V rámci opatrení na obmedzenie spotreby v čase stavu ropnej núdze dochádza k nasledovným úpravám:
- Ruší sa doterajší limit 400 eur na čerpanie nafty do pevných nádrží automobilov.
- Na ďalších 30 dní zostáva v platnosti obmedzenie na čerpanie do prenosných nádob (kanistrov) v maximálnom objeme 10 litrov.
- Naďalej sa uplatňuje osobitná cenotvorba motorovej nafty na území Slovenskej republiky pre vybrané skupiny vozidiel.
Dvojaké ceny pod drobnohľadom Bruselu
Systém dvojakých cien palív pre domácich a zahraničných vodičov nie je bez kontroverzií. Vláda tieto obmedzenia pôvodne schválila 18. marca v reakcii na energetickú situáciu. Tento krok však takmer okamžite narazil na odpor na medzinárodnej úrovni. Európska komisia (EK) totiž krátko po zavedení opatrení označila takýto postup za porušenie práva EÚ, najmä z hľadiska diskriminácie na jednotnom trhu.
Osobitná cena nafty pre vozidlá registrované mimo územia SR vychádza z priemeru cien v Českej republike, Poľsku a Rakúsku podľa aktualizovaných údajov, ktoré každý týždeň zverejňuje Európska komisia (EK). Nevzťahuje sa na takzvanú prémiovú naftu, ktorej ceny, rovnako ako ceny ostatných palív, sú určované obvyklou cenotvorbou zo strany čerpacích staníc, pripomenulo MF.
„Podľa aktualizovaných údajov EK stojí nafta v Poľsku 1,769 eura za liter, v Českej republike je na úrovni 1,869 eura za liter, v Rakúsku dosahuje 2,075 eura za liter. S cenou nafty pre domácich spotrebiteľov vo výške 1,750 eura za liter zostáva Slovensko stále najlacnejšie spomedzi porovnávaných štátov,“ vyčíslilo ministerstvo.
Napriek výhradám zo strany európskych orgánov slovenský rezort financií pokračuje v regulácii, ktorú odôvodňuje stavom ropnej núdze. Aktuálne zníženie ceny na 1,905 eura tak síce mierne zmierňuje finančnú záťaž pre tranzitnú dopravu a zahraničných návštevníkov, no princíp dvojakého metra na čerpacích staniciach nateraz zostáva realitou aj pre nadchádzajúci mesiac.