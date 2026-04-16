Predseda Európskej rady António Costa vo štvrtok ostro odsúdil najnovšiu vlnu ruských útokov, ktoré zasiahli viaceré veľké ukrajinské mestá. Špičkový predstaviteľ Únie označil nočné ostreľovanie za ohavný čin zameraný na civilné ciele a opätovne potvrdil neotrasiteľnú podporu Bruselu pre brániaci sa Kyjev.
Cielený teror a útoky na záchranárov
Podľa slov predsedu Európskej rady sa ruská taktika čoraz viac sústreďuje na vyvolávanie strachu medzi obyvateľstvom. „Počas noci Rusko podniklo ďalší ohavný útok na civilné ciele na Ukrajine. Kým ľudia spali vo svojich domovoch, mestá Kyjev, Dnipro, Odesa a Charkov zasiahli desiatky balistických rakiet a stovky dronov,“ napísal António Costa na sociálnej sieti X. Informáciu priniesla agentúra TASR.
Costa vyzdvihol obzvlášť krutý aspekt najnovšej ofenzívy, ktorým je úmyselné ohrozovanie tých, ktorí prichádzajú na pomoc obetiam. Ruské sily obvinil z takzvaných „double-tap“ úderov, pri ktorých cielili na záchranné zložky bezprostredne po ich príchode na miesta zásahov. „Ruská agresívna vojna proti Ukrajine zlyhala, a preto sa Rusko rozhodlo zámerne terorizovať civilistov... Rusko musí ukončiť túto vojnu teroru,“ zdôraznil šéf Európskej rady.
Situácia na bojisku a v zázemí za uplynulých 24 hodín vykazuje podľa Ukrajinského letectva kritické parametre:
- Rusko podniklo dve vlny masívnych kombinovaných útokov na celé územie štátu.
- Celkovo bolo vypálených 44 rakiet a nasadených takmer 700 dronov.
- Ukrajinskej obrane sa podarilo zneškodniť 31 rakiet a 636 bezpilotných lietadiel.
- Najnovšie útoky si vyžiadali najmenej 16 obetí na životoch z radov civilistov.
Tlak na Rusko sa bude stupňovať
V súvislosti s eskaláciou konfliktu António Costa poukázal na nevyhnutnosť dosiahnutia spravodlivého mieru, ktorý však nesmie byť diktovaný agresiou, ale zásadami Charty OSN a medzinárodného práva. Európska únia plánuje v reakcii na tieto udalosti naďalej zvyšovať ekonomický a politický tlak na Kremeľ a zintenzívniť vojenskú aj humanitárnu pomoc pre Ukrajinu.
Brusel vníma systematické útoky na mestá ako Kyjev, Dnipro, Odesa či Charkov za jasný dôkaz zlyhania pôvodných vojenských cieľov Ruska. Únia preto deklaruje, že jej podpora pre Ukrajinu pri ochrane jej suverenity a životov občanov zostane prioritou, kým Moskva definitívne neukončí svoje nepriateľské aktivity a agresiu voči susednému štátu.