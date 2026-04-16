Opozičné Hnutie Slovensko podniklo rázny právny krok voči špičkám súčasnej vládnej koalície. Na Generálnu prokuratúru SR podalo trestné oznámenie na premiéra Roberta Fica, ministra obrany Roberta Kaliňáka a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Dôvodom sú podozrenia z účelovej manipulácie s migračnou krízou pred parlamentnými voľbami v roku 2023.
Podozrenia z vlastizrady a sabotáže
Predstavitelia hnutia na štvrtkovej tlačovej konferencii uviedli, že ich kroky priamo reagujú na šokujúce vyjadrenia maďarského politika Pétera Magyara. Ten po svojom volebnom úspechu v Maďarsku otvorene hovoril o praktikách vlády Viktora Orbána, ktoré mali údajne napomáhať volebným kampaniam spriatelených politikov v susedných krajinách. Podľa opozície mohlo ísť o koordinovanú snahu s cudzou mocou s cieľom destabilizovať situáciu na Slovensku.
Exminister vnútra a poslanec Roman Mikulec zdôraznil, že nárast nelegálnej migrácie vykazoval v danom období neštandardné znaky:
- Prudký a náhly nárast počtu migrantov na slovenskom území len niekoľko mesiacov pred voľbami 2023.
- Aktívne využívanie témy v kampani strany Smer-SD prostredníctvom videí a výjazdov do postihnutých lokalít.
- Podozrenie z vedomého vytvárania bezpečnostnej krízy v spolupráci s maďarskou stranou.
- Možné naplnenie skutkovej podstaty trestných činov sabotáže, záškodníctva a vlastizrady.
Svedectvo z Maďarska ako kľúčový dôkaz
Kľúčovým momentom pre podanie oznámenia sú slová Pétera Magyara, ktorý ostro skritizoval prepustenie viac ako 2 200 odsúdených prevádzačov z maďarských väzníc. „Neprivezieme migrantov na slovenské hranice, ak by si to vyžadoval záujem nášho ‚soci-kamaráta‘ vo volebnej kampani,“ vyhlásil maďarský politik, čím nepriamo ukázal na možnú dohodu medzi Budapešťou a slovenskou opozíciou v čase kampane.
„Je nemysliteľné, aby v demokratickej krajine politik vedome vystavil vlastných občanov riziku len preto, aby vyhral voľby,“ uviedol Roman Mikulec s tým, že trestné oznámenie obsahuje podrobné odôvodnenie aj konkrétne návrhy na vykonanie dôkazov. Hnutie Slovensko považuje za neprípustné, aby ústavný činiteľ uprednostnil vlastný politický prospech pred bezpečnosťou štátu a jeho obyvateľov.
Celý prípad teraz putuje do rúk prokuratúry, ktorá bude musieť preveriť, či bol masívny prílev migrantov pred voľbami prirodzeným javom, alebo výsledkom politického komplotu. Ak by sa podozrenia potvrdili, išlo by o jeden z najväčších škandálov v dejinách slovenskej demokracie, ktorý by mal ďalekosiahle následky na legitimitu súčasnej štátnej moci.