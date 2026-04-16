Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po ďalšej vlne ničivých útokov ostro vystúpil proti akýmkoľvek snahám o zmierňovanie medzinárodného tlaku na Moskvu. V reakcii na masívne nasadenie dronov a rakiet zdôraznil, že normalizácia vzťahov s Ruskom je za súčasných okolností absolútne vylúčená.
Nátlak v záujme mieru a obrana životov
Prezident svoje stanovisko zverejnil na sociálnej sieti X bezprostredne po tom, čo ukrajinské mestá čelili jednej z najväčších kombinovaných ofenzív posledného obdobia. „Ďalšia noc opäť potvrdila, že Rusko si nezaslúži žiadne zmiernenie globálnych opatrení ani zrušenie sankcií. Rusko stavia na vojnu a naša reakcia musí byť presne taká: musíme brániť životy všetkými dostupnými prostriedkami a zároveň musíme s rovnakou silou vyvíjať tlak v záujme mieru,“ napísal Volodymyr Zelenskyj, o čom informovala agentúra TASR.
Podľa údajov, ktoré zverejnilo Ukrajinské letectvo na platforme Telegram, bol rozsah ruského útoku za uplynulých 24 hodín nasledovný:
- Rusko vypálilo celkovo 44 rakiet rôznych typov.
- Do útokov bolo zapojených takmer 700 bezpilotných lietadiel (dronov).
- Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podarilo zneškodniť 31 rakiet a 636 dronov.
- Následkom dvoch vĺn kombinovaných úderov na ukrajinské územie tragicky zahynulo 14 ľudí.
Apel na plnenie sľubov partnerov
Okrem výzvy na sprísnenie sankcií sa Zelenskyj obrátil aj priamo na spojencov Ukrajiny. Vyjadril znepokojenie nad tým, že mnohé záväzky v oblasti vojenskej pomoci zostávajú len na papieri. Kriticky spomenul najmä spoluprácu v rámci takzvaného ramsteinského formátu, kde sa rozhoduje o kľúčových dodávkach techniky. Prezident zdôraznil potrebu urýchleného dodania sľúbených rakiet do systémov protivzdušnej obrany Patriot, ktoré sú pre ochranu civilného obyvateľstva pred ruským terorom kľúčové.
Ukrajina aktuálne čelí enormnému tlaku na svoju infraštruktúru a bezpečnosť civilistov, pričom prezident opakovane prízvukuje, že časový faktor hrá proti nim. Každý odklad v dodávkach obranných technológií alebo váhanie v diplomatickej izolácii agresora podľa neho len povzbudzuje Kremeľ k ďalšej eskalácii konfliktu, ktorá nemá v novodobých dejinách obdoby.