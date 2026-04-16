Dopravná nehoda osobného vlaku s kamiónom na železničnom priecestí v Dunajskej Strede si vyžiadala život vodiča nákladného vozidla.
Zranilo sa 21 cestujúcich
Vo vlakovej súprave sa nachádzalo viacero osôb, pričom 21 z nich utrpelo zranenia. Následkom zrážky došlo k vykoľajeniu vlaku a úniku motorovej nafty. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
Pri zrážke vlaku s kamiónom zasahujú všetky pohotovostné zložky; Foto: facebook.com/prezidiumhazz
Dopravná nehoda sa stala vo štvrtok krátko pred 9.15 h. „Na mieste aktuálne zasahujú hasiči z Hasičskej stanice Dunajská Streda a Veľký Meder, spolu s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Gabčíkovo a Orechová Potôň,“ informovali hasiči. Cesta v danom úseku je momentálne neprejazdná.
Hasiči hovoria o úniku nafty
V dôsledku úniku motorovej nafty na miesto smeruje aj technický automobil EKOS. „Pre zranené osoby bolo na mieste zriadené hniezdo záchrany, kde im je poskytovaná neodkladná zdravotná starostlivosť,“ doplnili.
Súkromný vlakový dopravca Leo Express TASR priblížil, že nehoda sa týka vlaku REX 1433. „Prioritne zaisťujeme bezpečnosť cestujúcich a posádky na palube. Prišlo k okamžitému privolaniu záchranných zložiek. Podľa predbežných informácií prišlo k približne 20 ľahším zraneniam spôsobeným rozbitým sklom. Jedna cestujúca má zranenie hlavy,“ ozrejmil hovorca dopravcu Emil Sedlařík.
Cestujúcich poranilo rozbité sklo, jedna žena utrpela zranenie hlavy; Foto: facebook.com/prezidiumhazz
Vzniknuté škody budú podľa jeho slov vyčíslené až následne. Prioritou sú aktuálne cestujúci a posádka vlaku. „Termín obnovenia dopravy zatiaľ nie je známy. Až do odvolania sme zaviedli autobusovú dopravu,“ dodal. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti informovalo, že zranených na mieste ošetrujú privolaní záchranári.