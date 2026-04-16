Policajti od stredajšieho (15. 4.) večera vedú intenzívne pátranie po 35-ročnom Erikovi Pilovi z okresu Skalica.
Nezvestný Erik odišiel zo zariadenia sociálnych služieb v Moravskom Svätom Jáne a doteraz sa ho nepodarilo nájsť. Polícia na sociálnej sieti varuje, že jeho zdravotný stav sa bez liekov môže zhoršiť.
Erika naposledy videli v stredu večer v Domove sociálnych služieb (DSS) v Moravskom Svätom Jáne (okres Senica). V zariadení je umiestnený na základe rozhodnutia súdu zo zdravotných dôvodov.
Hrozí zhoršenie zdravotného stavu
Polícia zdôrazňuje, že nezvestný muž musí pravidelne užívať lieky. „Ich vynechanie môže viesť k zhoršeniu jeho zdravotného stavu a nepredvídateľnému správaniu,“ uviedla polícia vo svojej výzve.
Opis nezvestnej osoby
- Meno a priezvisko: Erik Pila (35 rokov)
- Výška / Váha: cca 165 cm / cca 60 kg
- Vzhľad: Krátke hnedé vlasy, oholená tvár
- Oblečenie: Čierna bunda, tmavé nohavice
- Obuv: Tenisky
Nezvestného Erika naposledy videli v stredu 15. apríla; Foto: facebook.com/KRPZTT
Polícia nasadila do pátrania maximálne kapacity, no zatiaľ s negatívnym výsledkom. „Akékoľvek informácie k nezvestnému, ihneď oznámte polícii na bezplatnom čísle 158,“ dodali policajti