Ruské ministerstvo zahraničných vecí spustilo novú digitálnu iniciatívu, ktorá má do krajiny prilákať kvalifikovaných cudzincov. Rezort v stredu na sociálnej sieti X predstavil projekt s názvom „Čas žiť v Rusku“ (Time to live in Russia), ktorý má uľahčiť proces žiadosti o pobyt a prácu pre vybrané kategórie špecialistov.
Riešenie kritického nedostatku pracovných síl
Kremeľ sa týmto krokom snaží reagovať na akútny nedostatok pracovníkov, ktorému Rusko čelí od začiatku vojny na Ukrajine. Situáciu v národnom hospodárstve skomplikovalo niekoľko faktorov, najmä masívny presun personálu do ozbrojených zložiek a odliv mozgov do obranného priemyslu, ktorý ponúka atraktívnejšie platové podmienky. Od roku 2022 krajina navyše zaznamenala vlnu emigrácie v dôsledku sprísnenia politickej kontroly a obmedzovania občianskych slobôd.
Podľa vyjadrenia ministerstva sa program zameriava na osoby so „žiadanými zručnosťami“, ktoré zároveň prejavujú „rešpekt“ k „tradičným ruským hodnotám“. Do cieľovej skupiny projektu patria najmä:
- Vedci a výskumní pracovníci,
- Podnikatelia a strategickí investori,
- Športovci a kreatívni profesionáli,
- Talentovaní študenti a čerství absolventi vysokých škôl,
- Iní vysokošpecializovaní odborníci z technických a humanitných odborov.
Komplikovaný štart webovej stránky
Spustenie portálu timetoliveinrussia.com sprevádzali technické problémy. Agentúra Reuters informovala, že v stredu stránka vykazovala chybové hlásenie „chyba 404 – stránka sa nenašla“. Od štvrtka je však webová lokalita plne funkčná a záujemcovia o život v Ruskej federácii môžu začať proces registrácie. Úspešnému uchádzačovi bude pridelený osobný manažér, ktorý mu poskytne asistenciu pri vybavovaní víz, ubytovania a pri hraničných procedúrach.
Záujemcovia musia okrem zaslania žiadosti a životopisu predložiť dokumenty potvrdzujúce ich kvalifikáciu a následne absolvovať online pohovor. Celý proces posudzovania žiadosti by mal trvať maximálne 125 dní, pričom štát sľubuje komplexnú podporu pri integrácii špecialistov, ktorých ruský trh práce po odchode státisícov ľudí do armády či zahraničia nevyhnutne potrebuje.