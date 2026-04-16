V Banskej Bystrici došlo k útoku medveďa na bežca.
Šelma napadla 31-ročného muža pri behu na vrchu Urpín v skorých ranných hodinách.
Bežec utiekol na železničnú stanicu
Ako na sociálnej sieti informovala banskobystrická krajská polícia, bežec pri útoku utrpel poranenia v oblasti hrudníka. Z miesta utiekol na železničnú stanicu, odkiaľ si privolal pomoc.
"Muža ošetrila posádka rýchlej zdravotnej pomoci a previezla ho na ďalšie vyšetrenia do nemocnice," informovala polícia.
Na miesto privolali policajné hliadky a smeruje tam aj zásahový tím medveďa hnedého, ktorý bude lokalitu monitorovať.
Pri prechádzkach buďte opatrní, žiada radnica
Banskobystrická samospráva v súvislosti s udalosťou žiada obyvateľov, aby boli pri pohybe v prírode obozretní, najmä pri prechádzkach či športových aktivitách, a zvýšili opatrnosť.
Radnica pripomína, že informácie, ako sa správať pri strete s medveďom či kontaktné údaje na zásahové tímy medveďa hnedého, sú dostupné i na webovej stránke mesta.