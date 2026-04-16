Spoločnosť Valeo Foods oficiálne oznámila strategické rozhodnutie o postupnom premiestnení svojej výroby z trnavského závodu Figaro do českého Rohatca. Produkcia sa presunie pod krídla sesterskej spoločnosti Candy Plus, čím skupina reaguje na aktuálnu situáciu na trhu a potrebu zvýšiť celkovú efektivitu svojich procesov, o čom informovala na svojom oficiálnom webe.
Strategická optimalizácia a konkurenčný tlak
Podľa vyjadrenia spoločnosti pre portál tvnoviny.sk nebolo toto rozhodnutie jednoduché, no vychádza z dôkladnej analýzy podnikateľských aktivít v regióne strednej Európy. Manažérka Jana Račková zo spoločnosti Valeo Foods CEE vysvetlila hlavné motívy tohto kroku:
- „Rozhodnutie o premiestnení výroby vychádza z potreby optimalizovať výrobné náklady a zvýšiť efektivitu.“
- „Musíme reagovať na rastúce konkurenčné tlaky zo strany globálnych hráčov.“
- „Tento krok nám umožní investovať do modernizácie výrobných kapacít a posilniť našu pozíciu na trhu.“
Harmonogram zmien a podpora zamestnancov
Celý proces transformácie bude prebiehať postupne počas nasledujúcich 18 mesiacov. Okrem samotnej výroby sa zmeny dotknú aj administratívnych, logistických a ďalších podporných funkcií. Podľa manažérky komunikácie a PR Gabriely Smerigovej boli zamestnanci o tomto zámere informovaní už v októbri minulého roka, čo firme umožňuje realizovať zmeny s ohľadom na ľudské zdroje.
Vedenie spoločnosti sa zaviazalo poskytnúť všetkým dotknutým pracovníkom plnú podporu pri hľadaní nového uplatnenia. Okrem individuálnych konzultácií s oddelením ľudských zdrojov im skupina Valeo Foods ponúka aj možnosť uplatniť sa v iných prevádzkarňach holdingu. Cieľom je zabezpečiť plynulý prechod a minimalizovať dopady ukončenia výroby v závode Figaro Trnava na miestny pracovný trh.