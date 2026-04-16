Na Slovensku ročne pribúda približne 40 000 onkologických pacientov. Liga proti rakovine vo štvrtok na Deň narcisov vyzýva ľudí, aby podporili akúkoľvek možnosť zapojenia sa do zbierky. Už 30 rokov symbolizuje žltý narcis v uliciach tisíce príbehov ľudí bojujúcich so zákernou chorobou.
Tridsať rokov solidarity a nádeje
„Keď sme pred 30 rokmi priniesli Deň narcisov na Slovensko, verili sme, že dokáže v ľuďoch vyvolať spolupatričnosť a podporu pre pacientov, že sa stane symbolom nádeje, že podporí odtabuizovanie témy rakovina. Dnes vieme, že sa to podarilo,“ uviedla výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová. Zároveň zdôraznila, že Deň narcisov sa stal tradíciou a silným symbolom solidarity, vďaka ktorému môžu pomáhať pacientom a ich rodinám, no zároveň aj upozorňovať na význam prevencie.
Možnosti podpory a státisíce pripravených kvetov
Vo štvrtok budú v uliciach dobrovoľníci Ligy proti rakovine označení identifikátormi, pričom prispieť do ich pokladničiek môžu ľudia ľubovoľnou sumou. Okrem toho existuje viacero ďalších spôsobov, ako sa do zbierky zapojiť:
- od štvrtka do 18. apríla môžu záujemcovia prispieť priamo u partnerov zbierky,
- od 13. do 20. apríla je možnosť prispenia prostredníctvom SMS na číslo 848 alebo na účet zbierky,
- podpora je možná aj naskenovaním QR kódu v bankovej aplikácii, vložením virtuálneho narcisu do košíka vo viacerých e-shopoch či kúpou narcisových produktov.
Počas jubilejného 30. ročníka Dňa narcisov je pripravených 900 000 narcisov určených na pripnutie ako prejav solidarity s onkologickými pacientmi. Do akcie sa zapojilo vyše 1 000 spoluorganizátorov zastrešujúcich 12 500 dobrovoľníkov po celom Slovensku. Z Ligy proti rakovine uviedli, že budú mať k dispozícii vyše 4 200 pokladničiek.
Okrem samotnej zbierky budú tímy Ligy proti rakovine vo viacerých mestách Slovenska prezentovať aj dôležité možnosti prevencie vrátane ukážok samovyšetrenia. Ľudia môžu svoju podporu onkologickým pacientom vyjadriť aj symbolickým darovaním krvi. Sprievodné akcie následne vyvrcholia v nedeľu 26. apríla v Prešove, kde sa uskutoční Narcisový beh, z ktorého celý výťažok poputuje priamo na pomoc chorým.