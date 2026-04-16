Nemecké úrady dali v stredu nečakaný súhlas na poslednú záchrannú akciu pre Timmyho – vráskavca dlhoplutvého, ktorý už niekoľko týždňov bojuje o život uviaznutý pri pobreží Baltského mora. Ako informuje TASR na základe správ agentúry AFP a denníka Bild, hoci sa úradom zdalo, že vysilenému zvieraťu už niet pomoci, záchranná misia bude predsa len pokračovať.
Nová nádej s nafukovacími vankúšmi
Pokus o záchranu, s ktorým prišli dvaja nemeckí podnikatelia, bude zahŕňať bezpečné zdvihnutie zúfalého vráskavca pomocou obrovských nafukovacích vankúšov a jeho následnú prepravu na špeciálnych pontónoch. Tieto kľúčové informácie verejnosti spresnil minister životného prostredia spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko Till Backhaus.
„Rozhodli sme sa, že záchrana vráskavca, kým je ešte nažive, môže pokračovať. Po prvý raz tak otvárame možnosť vrátiť zviera do jeho prirodzeného prostredia,“ povedal Backhaus o dramatickom obrate v prístupe k takmer bezvýchodiskovej situácii.
Blúdenie v plytčinách a masívny ohlas verejnosti
Miestne úrady pritom ešte pred dvoma týždňami rezignovane vyhlásili, že vráskavca už nie je možné zachrániť po tom, čo bezmocne uviazol pri ostrove Poel neďaleko Wismaru. Celá udalosť pritom mala predchádzajúci postupný vývoj:
- až 13,5 metra dlhá veľryba prvýkrát uviazla na piesočnatom brehu 23. marca neďaleko mesta Lübeck,
- veľryba sa počas uplynulých dní niekoľkokrát zasekla a potom znova oslobodila, čím dávala odborníkom nádej na návrat do Atlantického oceánu,
- úrady však následne 1. apríla stratili nádej a boli presvedčené, že ťažko zranené a vysilené zviera na mieste definitívne uhynie.
Správy o heroickom boji veľryby o prežitie však masívne zmobilizovali nemeckú verejnosť a vyvolali obrovskú vlnu emócií. Časť tlače na čele s denníkom Bild začala zviera familiárne nazývať „Timmym“ a na jeho podporu sa organizovali pravidelné demonštrácie s výzvami na okamžitú akciu. Tlak na kompetentných zašiel až tak ďaleko, že sa v online príspevkoch zacielených proti úradníkom objavili dokonca aj vyhrážky smrťou, čo v konečnom dôsledku nepochybne urýchlilo nečakaný zvrat v snahách o jeho záchranu.