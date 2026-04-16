Americký prezident Donald Trump opäť rozvíril vody internetu, keď na sociálnych sieťach zverejnil ďalší kontroverzný obrázok. Tentoraz je na ňom vyobrazený v intímnom objatí so samotným Ježišom Kristom, o čom informovala tlačová agentúra Reuters.
Duchovné spojenie a odkazy kritikom
Digitálne upravený obrázok zverejnený na sieti Truth Social zachytáva Donalda Trumpa so zatvorenými očami v pomerne intímnej póze. Ježiš stojí za ním, pričom ho ľavou rukou objíma okolo pliec a pravú má na jeho hrudi. Obe postavy majú hlavy naklonené k sebe a zatvorené oči, čo pôsobí dojmom duchovného alebo emotívneho spojenia. Pred Trumpom je umiestnený mikrofón a v pozadí visí americká vlajka.
Tento obrázok prezident prezdieľal od iného používateľa internetu, ktorého príspevok sa končil slovami: „Boh možno hrá Trumpovými kartami!“ Trump k zdieľanému príspevku vzápätí doplnil vlastný komentár: „Radikálnym ľavicovým šialencom sa to nebude páčiť, ale mne sa to zdá celkom pekné!!!“ Pripomeňme, že už začiatkom týždňa Trump zverejnil iný obrázok, na ktorom bol on sám zobrazený ako postava pripomínajúca Ježiša. Príspevok vyvolal obrovskú kritiku nielen v cirkevných kruhoch a prezident ho neskôr vymazal.
Ostrý spor s pápežom pre vojnu v Iráne
Trump, ktorý nie je pravidelným návštevníkom kostola a bohoslužieb, má silnú podporu medzi kresťanskými voličmi vrátane katolíkov. Momentálne sa však dostal do ostrého sporu s pápežom Levom XIV., prvým v USA narodeným vodcom katolíckej cirkvi. Lev XIV. totiž ostro odsudzuje vojnu začatú Spojenými štátmi a Izraelom proti Iránu. Trump v utorok večer pápeža opäť kritizoval a na sieti Truth Social ho vyzval, aby sa radšej vyjadril k zabíjaniu protestujúcich v Iráne, pričom zopakoval, že „Irán s jadrovou zbraňou je absolútne neprijateľný.“
Do polemiky sa zapojil aj viceprezident USA J. D. Vance, ktorý v roku 2019 konvertoval na katolicizmus. Ten uviedol, že pápež sa mýli, keď tvrdí, že Ježišovi nasledovníci „nikdy nie sú na strane tých, čo kedysi používali meč a dnes zhadzujú bomby.“ Vance dodal, že hlava cirkvi by sa mala pri teologických vyjadreniach vyhýbať politickým interpretáciám. Pápež Lev XIV. v ostrej reakcii uviedol, že sa administratívy Donalda Trumpa „nebojí“ a že sa bude aj naďalej vyjadrovať k citlivým globálnym otázkam. V pondelok, počas návštevy v Alžírsku, dokonca skritizoval „neokoloniálne“ mocnosti porušujúce medzinárodné právo, aj keď žiadnu z nich priamo nepomenoval.
Reakcie cirkvi a amerických politikov
Hoci boli reakcie na Trumpov najnovší príspevok o čosi miernejšie než po predchádzajúcej kontroverzii, do diskusie sa opäť zapojili viacerí predstavitelia katolíckych organizácií a americkej politiky, ktorí prezentovali rôzne postoje k vyjadreniam hlavy cirkvi:
- Katolícka organizácia Knights of Columbus zverejnila vyhlásenie svojho najvyššieho predstaviteľa Patricka Kellyho, ktorý pápeža obhajuje a pripomína, že „pápež Lev XIV. opakovane vyzýva na mier, dialóg a zdržanlivosť.“ Zároveň rázne dodal: „Slová Svätého Otca nie sú politickými témami – sú odrazom samotného evanjelia.“
- Republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson, naopak, priznal, že ho „trochu zaskočili“ pápežove slová o tom, že „Boh nevypočuje modlitby tých, ktorí vedú vojnu... alebo niečo podobné.“
Mike Johnson v tejto súvislosti pripomenul, že v kresťanskej teológii ide o „veľmi dobre vyriešenú záležitosť“ vďaka existencii doktríny o takzvanej „spravodlivej vojne“. Týmto vyjadrením zrejme odkazoval na prejav pápeža Leva XIV. z 29. marca na Námestí svätého Petra vo Vatikáne, kde jasne odkázal: „Ježiš nepočúva modlitby tých, ktorí vedú vojnu, ale odmieta ich a hovorí: Aj keď sa mnoho modlíte, nebudem ich počúvať, vaše ruky sú plné krvi.“