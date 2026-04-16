Rusko vo svojej najnovšej rétorike mimoriadne pritvrdilo a ostro pohrozilo útokmi na európske továrne, ktoré vyrábajú a dodávajú drony na Ukrajinu. Ruské ministerstvo obrany dokonca zverejnilo konkrétny zoznam podnikov na výrobu bezpilotných lietadiel a ich kľúčových komponentov. Podľa informácií agentúr AFP a Reuters Moskva svoj krok zdôvodnila tým, že európska verejnosť by mala presne poznať názvy a adresy firiem zapojených do tejto vojenskej produkcie.
Medvedev hovorí o potenciálnych cieľoch
Podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev na zverejnenie zoznamu bezprostredne zareagoval na sociálnych sieťach s varovaním, že tieto továrne predstavujú „potenciálne ciele“ pre ruské ozbrojené sily. Rozsiahly zoznam zverejnený Moskvou pritom zahŕňa objekty a prevádzky nachádzajúce sa v Česku, Dánsku, Holandsku, Izraeli, Litve, Lotyšsku, Nemecku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Taliansku a Turecku. Medvedev zároveň dodal, že to, či sa samotné útoky stanú realitou, bude závisieť od ďalšieho vývoja situácie.
Masívna britská podpora a koordinácia spojencov
K závažným vyhrážkam zo strany Ruska prišlo práve v čase, keď vo virtuálnom formáte rokovali ministri obrany z približne 50 krajín o ďalšej koordinácii vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Stretnutie viedol nemecký minister obrany Boris Pistorius a jeho britský náprotivok John Healey, pričom sa na ňom zúčastnil aj generálny tajomník NATO Mark Rutte.
Na okraj tohto strategického fóra Londýn oficiálne oznámil, že ešte tento rok pošle na Ukrajinu rekordných 120 000 dronov, čo bude doteraz najväčšia britská dodávka zbraní tohto typu. Hoci presný harmonogram úrady nešpecifikovali, tisíce dronov z produkcie prevažne britských spoločností budú zahŕňať stroje viacerých kategórií:
- útočné systémy s dlhým doletom,
- prieskumné a sledovacie drony,
- logistické bezpilotné stroje.
Európske krajiny sú však odhodlané aj napriek priamym ruským hrozbám svoju výrobu a dodávky dronov pre napadnutý štát naďalej zvyšovať. Moskva na druhej strane toto rozhodnutie dlhodobo odsudzuje a označuje ho za nebezpečný krok, ktorý nevyhnutne povedie k prudkej eskalácii vojensko-politickej situácie na celom európskom kontinente.