Britská verejnoprávna vysielacia spoločnosť BBC plánuje zrušiť 1 800 až 2 000 pracovných miest. Ide o reakciu na rastúce finančné tlaky a meniace sa mediálne prostredie. Informovala o tom v stredu agentúra AFP, píše TASR.
Najväčšie prepúšťanie za posledných 15 rokov
Dočasný generálny riaditeľ BBC Rhodri Talfan Davies v oznámení zamestnancom uviedol, že počet pracovných miest sa zníži približne o „1 800 až 2 000“, čo predstavuje takmer desatinu z celkového počtu 21 500 zamestnancov spoločnosti.
Pôjde o najväčšie prepúšťanie v BBC za takmer 15 rokov. Toto opatrenie prichádza krátko pred nástupom nového generálneho riaditeľa Matta Brittinа, bývalého manažéra spoločnosti Google, ktorý má funkciu prevziať v máji.
Dôvody škrtov a ostrá kritika odborov
Podľa vedenia musí BBC v priebehu nasledujúcich dvoch rokov znížiť prevádzkové náklady o 500 miliónov libier z celkového rozpočtu približne 5 miliárd libier. Hlavnými dôvodmi tohto radikálneho šetrenia sú:
- vysoká inflácia výrobných nákladov,
- tlak na príjmy z koncesionárskych poplatkov aj komerčných aktivít,
- nepriaznivá ekonomická situácia.
Odborové organizácie plánované škrty ostro kritizovali. Podľa ich predstaviteľov budú mať negatívny dosah na zamestnancov aj na fungovanie celej spoločnosti. Generálna tajomníčka Národnej únie novinárov Laura Davisonová odsúdila škrty so slovami, že sú „nesprávne, škodlivé a spôsobia neistotu a stres pracovníkom BBC“. K redukcii pracovných miest dochádza v čase, keď televízia čelí turbulentnej situácii na mediálnom trhu ovplyvnenej umelou inteligenciou a meniacimi sa spotrebiteľskými návykmi.
BBC je financovaná verejnosťou, ktorá platí za licenciu na sledovanie živého vysielania. Podľa prieskumov jej služby každý mesiac využíva až 94 percent dospelých obyvateľov Spojeného kráľovstva, no napriek tomu sa inštitúcia nevyhne radikálnej optimalizácii personálu.