Mnohí z nás po užití liekov opakujú chybu, ktorá vedie k bolestivým následkom.

Rovnako ako dávkovanie je pri užívaní liekov dôležitá poloha tela hneď po ich prehltnutí. Upozornil na to riaditeľ britskej siete lekární Superdrug Pharmacy Craig Watt. Ten v článku magazínu Mirror varuje pred zlozvykom, ktorý opakujú mnohí pacienti.

Riskujete zápal pažeráka

Watt upozorňuje na ležanie hneď po užití lieku. Podľa neho takýto návyk, ktorý opakujeme najmä v noci, môže viesť k poškodeniu pažeráka.

„Ľahnúť si hneď po užití lieku vám môže pripadať prirodzene, no niekedy to môže narobiť viac škody ako úžitku.“

V prípade, že pri ležaní tabletka uviazne v pažeráku, môže dôjsť k jeho zápalu. Ten sa prejavuje aj:

  • nepríjemnými pocitmi pri prehĺtaní,
  • pálením za hrudnou kosťou,
  • celkovým podráždením sliznice.

Rada odborníka: Po užití lieku zostaňte vo vzpriamenej polohe (v sede alebo v stoji) aspoň 30 minút a zapite liek plným pohárom čistej vody.

Antibiotiká nie sú univerzálny liek

Americké Centrá pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC) pripomínajú, že antibiotiká bojujú výhradne proti baktériám. Ich nadmerné alebo nesprávne užívanie vedie k rezistencii, ktorá je dnes globálnym zdravotným problémom.

Kedy antibiotiká POMÁHAJÚ Kedy sú antibiotiká NEÚČINNÉ
Streptokoková angína Bežná nádcha a prechladnutie
Čierny kašeľ Chrípka (vírusové ochorenie)
Infekcie močových ciest Väčšina druhov bolesti hrdla
Bakteriálne zápaly pľúc Bežné zápaly priedušiek

Antibiotiká: Ako sa správne liečiť?

Aby bola liečba antibiotikami úspešná a bezpečná, dodržiavajte tieto zásady:

  • Presné načasovanie: Dodržiavajte stanovené intervaly (napr. každých 8 alebo 12 hodín).
  • Žiadne delenie: Nikdy sa o lieky nedeľte s inými osobami, aj keby mali podobné príznaky.
  • Správna likvidácia: Exspirované antibiotiká nepatria do koša ani do záchoda – vždy ich odovzdajte v lekárni.
  • Komunikácia: Ak sa objavia vedľajšie účinky ako silná hnačka, vyrážky alebo nevoľnosť, okamžite kontaktujte lekára.

Základom však zostáva prevencia. Dôkladné umývanie rúk, očkovanie a zodpovedné správanie počas chrípkovej sezóny sú najlepšie spôsoby, ako sa antibiotikám úplne vyhnúť.