Mnohí z nás po užití liekov opakujú chybu, ktorá vedie k bolestivým následkom.
Rovnako ako dávkovanie je pri užívaní liekov dôležitá poloha tela hneď po ich prehltnutí. Upozornil na to riaditeľ britskej siete lekární Superdrug Pharmacy Craig Watt. Ten v článku magazínu Mirror varuje pred zlozvykom, ktorý opakujú mnohí pacienti.
Riskujete zápal pažeráka
Watt upozorňuje na ležanie hneď po užití lieku. Podľa neho takýto návyk, ktorý opakujeme najmä v noci, môže viesť k poškodeniu pažeráka.
„Ľahnúť si hneď po užití lieku vám môže pripadať prirodzene, no niekedy to môže narobiť viac škody ako úžitku.“
V prípade, že pri ležaní tabletka uviazne v pažeráku, môže dôjsť k jeho zápalu. Ten sa prejavuje aj:
- nepríjemnými pocitmi pri prehĺtaní,
- pálením za hrudnou kosťou,
- celkovým podráždením sliznice.
Rada odborníka: Po užití lieku zostaňte vo vzpriamenej polohe (v sede alebo v stoji) aspoň 30 minút a zapite liek plným pohárom čistej vody.
Antibiotiká nie sú univerzálny liek
Americké Centrá pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC) pripomínajú, že antibiotiká bojujú výhradne proti baktériám. Ich nadmerné alebo nesprávne užívanie vedie k rezistencii, ktorá je dnes globálnym zdravotným problémom.
|Kedy antibiotiká POMÁHAJÚ
|Kedy sú antibiotiká NEÚČINNÉ
|Streptokoková angína
|Bežná nádcha a prechladnutie
|Čierny kašeľ
|Chrípka (vírusové ochorenie)
|Infekcie močových ciest
|Väčšina druhov bolesti hrdla
|Bakteriálne zápaly pľúc
|Bežné zápaly priedušiek
Antibiotiká: Ako sa správne liečiť?
Aby bola liečba antibiotikami úspešná a bezpečná, dodržiavajte tieto zásady:
- Presné načasovanie: Dodržiavajte stanovené intervaly (napr. každých 8 alebo 12 hodín).
- Žiadne delenie: Nikdy sa o lieky nedeľte s inými osobami, aj keby mali podobné príznaky.
- Správna likvidácia: Exspirované antibiotiká nepatria do koša ani do záchoda – vždy ich odovzdajte v lekárni.
- Komunikácia: Ak sa objavia vedľajšie účinky ako silná hnačka, vyrážky alebo nevoľnosť, okamžite kontaktujte lekára.
Základom však zostáva prevencia. Dôkladné umývanie rúk, očkovanie a zodpovedné správanie počas chrípkovej sezóny sú najlepšie spôsoby, ako sa antibiotikám úplne vyhnúť.