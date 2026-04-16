Letecké spoločnosti sa čoraz viac predbiehajú v snahe zväčšiť priestor pre cestujúcich v lietadle.
Jedným z najzaujímavejších konceptov sú dvojposchodové sedadlá, ktoré si zaslúžili pozornosť všetkých sociálnych sietí. Našli si však aj kritikov – mnohí ich totiž prirovnávajú k rakve.
Chaise Longue sľubuje súkromie aj viac priestoru
Verejnosť prvýkrát videla koncept Chaise Longue od španielskeho dizajnéra Alejandra Nuñeza Vicenteho na prestížnej výstave Aircraft Interiors Expo v Hamburgu. Bližšie ho opísal portál Simple Flying, podľa ktorého model počíta s odstránením úložného priestoru na batožinu a jeho nahradením druhým poschodím sedadiel.
Hlavným lákadlom nového dizajnu je priestor na vystretie nôh, ktorý dnes v druhej triede chýba.
Dizajnér vyzdvihol niekoľko výhod konceptu:
- Súkromie: Lepšie oddelenie medzi jednotlivými pasažiermi.
- Priestor: Horná časť ponúka rozostup až 180 cm a sklon operadla 30 cm (o 50 % viac než v prémiovej ekonomickej triede).
- Inkluzivita: Predný rad je po novom prispôsobený aj pre osoby so zníženou mobilitou.
- Komfort: Spodná úroveň obsahuje posuvnú opierku na nohy.
Vicente zdôrazňuje, že takýto dizajn je kvalitnejší ako štandardná alebo vyššia ekonomická trieda v lietadle. „Unikátne prvky robia z našej Comfort Class niečo oveľa lepšie než štandardná prémiová ekonomická trieda,“ uviedol v príspevku na LinkedIn.
Vyzerá to ako rakva, tvrdia kritici
Nadšenie dizajnéra sa stretlo s nepochopením zo strany verejnosti. Používatelia sociálnych sietí hromadne označili nový typ sedenia za „rakvu“. Objavili sa aj opodstatnené obavy z prípadu nutnosti evakuácie lietadla – z návrhu nie je jasné, ako by prebiehala.
— MindVoyager (@Karol1669024) April 14, 2026
Dwupoziome siedzenia w samolotach. Nowa wersja ma przekonać sceptyków
Koncepcja dwupoziomowego fotela lotniczego Chaise Longue powraca w nowej odsłonie, którą projektant Alejandro Núñez Vicente nazywa „ostatecznym, finalnym statementem”.
Pomysł, rozwijany od… pic.twitter.com/KCsYC7aOiC
Kritici pripomínajú aj chýbajúci priestor na palubovú batožinu. Vicente však informoval, že cestujúci majú dostatok miesta na jej odloženie pri nohách.
O koncept už prejavil záujem výrobca lietadiel Airbus. Vznikajú však otázniky ohľadom vysokej ceny prestavby interiérov lietadiel a certifikácie, ktorá môže trvať roky. Vicente však podľa vlastných slov už teraz pripravuje ďalšiu, cenovo dostupnejšiu verziu.
Aerolinky verzus obľúbené odevy
Zmeny na palube lietadla zavádzajú aj niektoré letecké spoločnosti a letiská. Len v tomto roku sa už ozvali dve spoločnosti, ktoré cestujúcich vyzvali na nenosenie obľúbených kúskov oblečenia pri lietaní.
Zmenu na sociálnej sieti X ohlásilo medzinárodné americké letisko Tampa International Airport (TPA). To zmenilo dress code pre cestujúcich, čo u nich vyvolalo vlnu nevôle.
TPA v príspevku uvádza, že po predchádzajúcom zákaze nosenia nazúvacích šľapiek „kroksov“ pristupuje k zákazu nosenia pyžama.
„Videli sme dosť, máme toho dosť. Nastal čas na zákaz nosenia pyžama na Tampa International Airport.“
Letisko priznáva, že u niektorých môže toto rozhodnutie viesť k nesúhlasným reakciám. Svojim zákazníkom však odkazuje, že „v nich verí“.
Rifle do lietadla nenoste, žiada Ryanair
Oznam TPA nasleduje po podobnej výzve írskeho prepravcu Ryanair, ktorým často cestujú aj Slováci. Ten začiatkom roka 2026 zverejnil na TikToku video, v ktorom požiadal cestujúcich, aby necestovali v rifliach.
„Prestaňme v roku 2026 cestovať v rifliach,“ píše sa vo videu s pristávajúcim lietadlom. Spoločnosť nijako bližšie nevysvetlila túto svoju požiadavku.