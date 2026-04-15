Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte vyjadril v stredu optimizmus, že NATO bude úspešne financovať obrannú pomoc pre Ukrajinu prostredníctvom iniciatívy PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny) ešte pred koncom tohto roka.
Optimizmus napriek nerovnomernej záťaži
„Som optimistický,“ povedal Mark Rutte reportérom po schôdzke kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny v Berlíne. Zároveň uznal, že rozdelenie záťaže v rámci aliancie zostáva nerovnomerné. „Obmedzený počet krajín vykonáva ťažkú prácu – ale vidíme zmenu k lepšiemu,“ dodal s tým, že NATO musí zabezpečiť všetko potrebné na to, aby Kyjev zotrval v boji. „V tejto veci panuje široká zhoda na oboch stranách Atlantiku,“ zhodnotil generálny tajomník.
Stagnujúce rozhovory a napätie v aliancii
Situáciu na diplomatickom poli podľa agentúry AFP aktuálne komplikuje viacero globálnych a politických faktorov:
- Američanmi vedené rozhovory o ukončení konfliktu na Ukrajine od začiatku vojny na Blízkom východe stagnujú,
- podpora USA pre Kyjev za vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa oslabla,
- vzťahy medzi Trumpom a NATO sú napäté, keďže americký prezident kritizuje členov aliancie za to, že sa nezapojili do jeho vojny proti Iránu.
Rutte a ministri obrany kľúčových spojencov vrátane Nemecka a Británie však na stretnutí v Berlíne trvali na tom, že ich podpora nezoslabla. Šéf nemeckého rezortu obrany Boris Pistorius vyhlásil, že schôdzka „demonštruje našu jednotu a naše odhodlanie“. V súvislosti s obavami z výpadku amerických rakiet pre iránsky konflikt šéf NATO zdôraznil, že Washington chápe nutnosť naďalej podporovať Kyjev.
Ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov v Berlíne na záver poznamenal, že jeho krajina práve prežila „jednu z najťažších“ zím vo svojej histórii, počas ktorej Rusko nasadilo stovky balistických rakiet a tisícky dronov. „Ukrajina však vydržala,“ uzavrel s tým, že odraziť mnohé ničivé útoky im pomohla výrazne posilnená protivzdušná obrana.